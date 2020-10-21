Майлі Сайрус заявила, що її переслідував НЛО

Популярна голлівудська співачка Майлі Сайрус зізналася, що бачила інопланетян і вони її переслідували. Раніше артистка не вірила в їх існування.

Як розповіла 27-річна зірка журналу Interview, в цей момент вона була під дією наркотичного засобу. Проте, на її думку, це не відіграло ніякої ролі, адже подивитися на НЛО зупинилися й інші машини.

"Я їхала зі своїм другом через Сан-Бернардіно (місто в Каліфорнії, США. – Ред.), і мене переслідував НЛО. Я впевнена, що я це бачила. Найкраще це можна описати як летючу снігоприбиральну машину. Спереду був такий плуг, він світився жовтим. Я бачила, як він летів, і мій друг теж це бачив", – поділилася Сайрус.

Майлі Сайрус зізналася, що бачила НЛО. Pinterest

Співачка також додала, що бачила істоту, яка сиділа в передній частині літаючого об'єкта.

"Воно подивилося на мене, і ми зустрілися очима. І це мене вразило. Я дивилася йому в очі і не могла відвести погляд. Мене трясло близько п'яти днів", – заявила Сайрус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Майлі Сайрус зізналася, що втратила цноту в 16 років з Ліамом Гемсвортом, який згодом став її чоловіком. Однак до цього зірка мала сексуальні контакти з дівчатами.