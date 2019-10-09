Майлі Сайрус потрапила до лікарні: з'явилися перші фото

Популярну голлівудську співачку і актрису Майлі Сайрус екстрено госпіталізували.

Це трапилося наступного дня після того, як зірка повідомила своїм фанатам, що у неї діагностовано тонзиліт – запалення горла в районі піднебінних мигдалин. Фотографіями з лікарні Сайрус поділилася в особистих Instagram-сторіз.

Майлі Сайрус Фото: gettyimages

Майлі Сайрус потрапила до лікарні Фото з Instagram

У співачки діагностували тонзиліт Фото з Instagram

Майлі Сайрус у лікарняній сорочці Фото з Instagram

Зазначимо, що відвідати Майлі прийшла її мама – Тіш Сайрус, яка розчісувала доньці волосся. А також новий коханий співачки Коді Сімпсон. Він виконав пісню, написану спеціально для артистки.

Майлі Сайрус з мамою Фото з Instagram

Майлі Сайрус і Коді Сімпсон Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, після розриву з чоловіком Ліамом Хемсортом Майлі Сайрус застали за поцілунками з блогеркою Кейтлін Картер під час відпочинку в Італії. Потім стало відомо, що зірка знайшла нового коханого. Ним став 22-річний австралійський співак Коді Сімпсон.

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