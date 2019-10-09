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9 жовтня • оновлено в 18:33
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Майлі Сайрус потрапила до лікарні: з'явилися перші фото

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Популярну голлівудську співачку і актрису Майлі Сайрус екстрено госпіталізували.

Це трапилося наступного дня після того, як зірка повідомила своїм фанатам, що у неї діагностовано тонзиліт – запалення горла в районі піднебінних мигдалин. Фотографіями з лікарні Сайрус поділилася в особистих Instagram-сторіз.

Майлі Сайрус

Майлі Сайрус

Фото: gettyimages

Майлі Сайрус потрапила до лікарні

Майлі Сайрус потрапила до лікарні

Фото з Instagram

У співачки діагностували тонзиліт

У співачки діагностували тонзиліт

Фото з Instagram

Майлі Сайрус у лікарняній сорочці

Майлі Сайрус у лікарняній сорочці

Фото з Instagram

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Зазначимо, що відвідати Майлі прийшла її мама – Тіш Сайрус, яка розчісувала доньці волосся. А також новий коханий співачки Коді Сімпсон. Він виконав пісню, написану спеціально для артистки.

Майлі Сайрус з мамою

Майлі Сайрус з мамою

Фото з Instagram

Майлі Сайрус і Коді Сімпсон

Майлі Сайрус і Коді Сімпсон

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, після розриву з чоловіком Ліамом Хемсортом Майлі Сайрус застали за поцілунками з блогеркою Кейтлін Картер під час відпочинку в Італії. Потім стало відомо, що зірка знайшла нового коханого. Ним став 22-річний австралійський співак Коді Сімпсон.

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Особа
Майлі Сайрус
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