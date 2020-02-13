Майлі Сайрус похвалилася голими грудьми. Фото 18+

Популярна голлівудська співачка Майлі Сайрус на шоу Marc Jacobs, яке проходило в рамках Тижня моди в Нью-Йорку, засвітила голі груди.

Так, зірка з'явилася на заході в чорних штанах та білому відвертому топі, під яким не було бюстгальтера. У якийсь момент тканина з`їхала, оголивши сосок Сайрус. Відповідні фото співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram без будь-якої цензури.

Майлі Сайрус Фото: instagram/mileycyrus

Майлі Сайрус засвітила голі груди Фото: instagram/mileycyrus

"Перегортайте направо. Але поспішайте, Instagram незабаром скоро видалить цей пост", – жартома підписала Майлі серію знімків.

Майлі Сайрус на шоу Marc Jacobs Фото: instagram/mileycyrus

Майлі Сайрус Фото: instagram/mileycyrus

"Гаряча", "Круто", "Королева", "Небезпечна", – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Майлі Сайрус знялася у відвертій фотосесії з коханим, австралійським співаком Коді Сімпсоном.

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