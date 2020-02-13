Головна Новини
13 лютого • оновлено в 11:39
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Майлі Сайрус похвалилася голими грудьми. Фото 18+

1.1т
Читати матеріал російською

Популярна голлівудська співачка Майлі Сайрус на шоу Marc Jacobs, яке проходило в рамках Тижня моди в Нью-Йорку, засвітила голі груди.

Так, зірка з'явилася на заході в чорних штанах та білому відвертому топі, під яким не було бюстгальтера. У якийсь момент тканина з`їхала, оголивши сосок Сайрус. Відповідні фото співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram без будь-якої цензури.

Майлі Сайрус

Майлі Сайрус

Фото: instagram/mileycyrus

Майлі Сайрус засвітила голі груди

Майлі Сайрус засвітила голі груди

Фото: instagram/mileycyrus

Новини
Брежнєва засвітила великі груди в сексуальному вбранні. Фото

"Перегортайте направо. Але поспішайте, Instagram незабаром скоро видалить цей пост", – жартома підписала Майлі серію знімків.

Майлі Сайрус на шоу Marc Jacobs

Майлі Сайрус на шоу Marc Jacobs

Фото: instagram/mileycyrus

Майлі Сайрус

Майлі Сайрус

Фото: instagram/mileycyrus

"Гаряча", "Круто", "Королева", "Небезпечна", – написали люди.

Майлі Сайрус похвалилася голими грудьми. Фото 18+
Майлі Сайрус похвалилася голими грудьми. Фото 18+
Майлі Сайрус похвалилася голими грудьми. Фото 18+
Майлі Сайрус похвалилася голими грудьми. Фото 18+

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Майлі Сайрус знялася у відвертій фотосесії з коханим, австралійським співаком Коді Сімпсоном.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Майлі Сайрус
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
А эта девочка сладенькая...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Почему ват.ные сеп.арки не комментируют красивых тёлок? Да потому что пи.да.расам девочки не интересны...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги