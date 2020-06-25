Майкл Джексон помер 11 років тому: найгучніші скандали з легендою попмузики

Легендарний американський співак Майкл Джексон помер рівно одинадцять років тому від передозування сильнодійними препаратами. Йому був 51 рік.

Ім'я короля попмузики було відомо чи не кожній людині на планеті не тільки завдяки його таланту, а й скандалам, які супроводжують співака й після його смерті. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися найгучніші скандали, в яких був замішаний Майкл Джексон.

Майкл Джексон (джерело – thesun.co.uk)

Педофілія

Вперше Джексона звинуватили в розбещенні малолітніх у 1993 році. Тоді співакові спробували інкримінувати дії сексуального характеру стосовно 13-річного Джордана Чандлера. Батько хлопчика заявляв, що син часто проводив час на ранчо Майкла в Neverland. Нібито під час відпочинку співак змушував хлопчика чіпати його геніталії. Тоді судовий розгляд завершився мировою угодою: Джексон заплатив родині Чандлера $22 млн в обмін на зняття звинувачень.

Майкл Джексон і Джордан Чандлер (джерело – thesun.co.uk)

Через десять років історія повторилася. На цей раз зі звинуваченнями в педофілії виступив 13-річний Гевін Арвізо, який розповідав, що Майкл пропонував маленьким хлопчикам алкоголь, а після обмацував їх в інтимних місцях. Сам співак обидва звинувачення проти себе називав наклепом і стверджував, що насправді з нього просто хотіли витягнути гроші. Розгляд тривав два роки й завершився виправдувальним вироком. Уже після смерті Джексона Гевін зізнався, що обмовив музиканта на прохання свого батька.

Майкл Джексон і Гевін Арвізо (джерело – thehollywoodgossip.com)

Але головний скандал сексуального характеру розвернувся через 10 років після смерті короля попмузики. В кінці січня 2019 року НВО представив двосерійну стрічку "Залишаючи Неверленд". Чотиригодинна картина розкриває свідчення двох можливих жертв Джексона – Уейда Робсона і Джеймса Сейфчака, яким зараз близько 30 років. Вони розповіли про насильство, пережите в особняку музиканта, який той називав "Нетландія". Критики тоді назвали стрічку "фільмом жахів".

Майкл Джексон і Уейд Робсон (джерело – esquire.ru)

Майкл Джексон і Джеймс Сейфчак з батьком (джерело – esquire.ru)

Зазначимо, що після скандального фільму "Залишаючи Неверленд" радіостанції по всьому світу почали знімати з ротації пісні Майкла Джексона, а у Великобританії знести двометровий пам'ятник співакові, встановлений у 2014-му поряд з Національним музеєм футболу в Лондоні.

Недбале ставлення до дитини

У 2002 році під час гастролей в Берліні Джексон вийшов на балкон готелю з новонародженим сином Майклом Джексоном II на прохання своїх шанувальників. Перекинувши дитину через бильця, він почав розмахувати нею, притримуючи всього однією рукою.

Майкл Джексон з новонародженим сином (джерело – pikabu.ru)

Коли багато ЗМІ написали про те, що таким вчинком співак піддав сина небезпеці, він виступив з промовою, в якій визнав свою помилку й висловив жаль: "Я був дуже захоплений тим, що відбувається. Я ніколи б не піддав життя своєї дитини небезпеці свідомо".

Інсценування смерті

Після того як 25 червня 2009 року весь світ дізнався про смерть легендарного музиканта, багато хто відмовився вірити, що попкороль міг піти з життя так рано і при дивних обставинах. У соцмережах досі шукають підтвердження теорії змови, згідно з якою Джексон інсценував свою смерть, щоб сховатися від проблем і боргів.

Похорон Майкла Джексона (джерело – ritorg.by)

Прихильники цієї версії наводять такі аргументи: співак скасував концерти за тиждень до смерті, його ховали в закритій труні, родичі на похоронах майже не плакали, а на надгробку в сімейному склепі не значиться його ім'я. Кажуть, Майкл планував "смерть" протягом чотирьох років, і йому вдалося зробити все максимально правдоподібно.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що стало відомо про існування таємного заповіту Майкла Джексона.