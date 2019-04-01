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"Майбутній президент і королева": Полякова здивувала несподіваним фото

2.6тЧитати матеріал російською

Українська співачка Оля Полякова здивувала мережу несподіваним фото з кандидатом в президенти Володимиром Зеленським.

На своїй сторінці в Instagram, вона опублікувала знімок, на якому позує у вечірній сукні, яка оголює її струнку ногу, а поруч з нею стоїть зірка "95 Кварталу".

"Майбутній президент і королева": Полякова здивувала несподіваним фото

hochu.ua

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"Ідіоти!" Ображений Охлобистін пригрозив Зеленському вбивством

"У цікавий час живемо, панове! Вітаю", - написала Полякова.

Користувачам мережі сподобався знімок.

"Оля, а через п'ять років не хочеш сама в президенти?", "У смішний час, я б сказала", "Майбутній президент і королева українського шоубізнесу", - пишуть в коментарях до фото.

"Майбутній президент і королева": Полякова здивувала несподіваним фото
"Майбутній президент і королева": Полякова здивувала несподіваним фото
"Майбутній президент і королева": Полякова здивувала несподіваним фото
"Майбутній президент і королева": Полякова здивувала несподіваним фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський актор Іван Охлобистін разом з актором Михайлом Пореченковим записали провокаційне відео, в якому підтримали Зеленського. У відповідь кандидат в президентом назвав їх ідіотами, додавши, що вони могли піти на провокацію заради грошей.

Хто переможе в "Голосі країни" - читай в нашому Instagram.

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