Мадонна заявила, що Росія оштрафувала її на $1 млн: названо причину

Американська попспівачка Мадонна повідомила, що російська влада оштрафувала її на 1 млн доларів за промову про права ЛГБТ-спільноти на концерті в Санкт-Петербурзі 8 серпня 2012 року.

Проте 61-річна зірка так і не заплатила штраф. На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала фрагмент відео зі своєї промови (ролик дивіться нижче).

"Я тут, щоб сказати, що спільнота ЛГБТ, як тут, так і по всьому світу, має однакові права на гідне ставлення, повагу, співчуття і любов. Ви погоджуєтесь?" – сказала Мадонна зі сцени.

Зазначимо, що виступ у Росії відбувся в межах світового туру MDNA. У березні 2012 року в Санкт-Петербурзі було прийнято закон про заборону пропаганди гомосексуалізму. Тоді зірка публічно пообіцяла підтримати ЛГБТ-спільноту в Росії й не замовчувати проблему.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 61-річна американська співачка Мадонна поділилася з шанувальниками фото, на якому позує з 26-річним бойфрендом Ахламаліком Вільямсом. Знаменитість показала, як відновлюється після травми коліна.