Американська співачка Мадонна впала зі стільця під час свого виступу в Парижі і розридалася від болю прямо на сцені.

Про інцидент пише видання Daily Mail.

Мадонна Getty

Зокрема, видання цитує слова однієї з прихильниць знаменитості, подруга якої була цього вечора на концерті Мадонни. За її словами, під час виконання танцю на стільці співачка не втримала рівновагу і впала.

"Моя подруга, яка відвідала шоу Мадонни, розповіла мені, що в кінці виконання Vogue вона не втримала стілець і впала на підлогу. Танцюрист допоміг їй піднятися, а потім вона розплакалася", – розповіла дівчина.

Мадонна Instagram @madonna

У мережі також з'явилося фото Мадонни після виступу. На ньому видно, що артистка залишає концертний зал з тростиною в руках.

Мадонна після концерту в Парижі Daily Mail

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що голлівудський актор Аль Пачіно осоромився на червоній доріжці премії BAFTA-2020. 79-річний артист спіткнувся і не встояв на ногах.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!