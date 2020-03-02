Головна Новини
2 березня • оновлено в 08:15
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Мадонна впала зі стільця під час концерту в Парижі

Читати матеріал російською

Американська співачка Мадонна впала зі стільця під час свого виступу в Парижі і розридалася від болю прямо на сцені.

Про інцидент пише видання Daily Mail.

Мадонна

Мадонна

Getty

Новини
35 років різниці: Мадонну застукали за палкими обіймами з 26-річним бойфрендом

Зокрема, видання цитує слова однієї з прихильниць знаменитості, подруга якої була цього вечора на концерті Мадонни. За її словами, під час виконання танцю на стільці співачка не втримала рівновагу і впала.

"Моя подруга, яка відвідала шоу Мадонни, розповіла мені, що в кінці виконання Vogue вона не втримала стілець і впала на підлогу. Танцюрист допоміг їй піднятися, а потім вона розплакалася",розповіла дівчина.

Мадонна

Мадонна

Instagram @madonna

У мережі також з'явилося фото Мадонни після виступу. На ньому видно, що артистка залишає концертний зал з тростиною в руках.

Мадонна після концерту в Парижі

Мадонна після концерту в Парижі

Daily Mail

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що голлівудський актор Аль Пачіно осоромився на червоній доріжці премії BAFTA-2020. 79-річний артист спіткнувся і не встояв на ногах.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Мадонна
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги