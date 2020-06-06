Мадонна прийшла на протест у Лондоні на милицях. Фото
Американська співачка Мадонна підтримала мітинг на захист прав темношкірих на марші, який пройшов в Лондоні, Великобританія.
Як повідомили користувачі соціальної мережі Twitter, вона з'явилася на демонстрації на милицях. Зокрема, це видно на фото, опублікованих в акаунті про події попмузики Bops And Bangers.
Відзначається, що вона відновлюється після травм, отриманих під час її недавнього туру Madame X.
Інші користувачі також опублікували відео з протесту зі знаменитістю.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Міннеаполісі (штат Міннесота) місцеві жителі влаштували протести після загибелі 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда, який помер під час жорстокого затримання поліцією.
Учасники масових протестів у Міннеаполісі вночі 29 травня підпалили відділення поліції, де працювали офіцери, яких звинувачують в причетності до загибелі 46-річного Флойда.
У США заарештували офіцера американської поліції Дерека Шовена, який брав участь у жорстокому затримання афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі, штат Міннесота.
З'ясувалося, що афроамериканець Джордж Флойд працював в одному нічному клубі разом із колишнім поліцейським Дереком Чавеном, якого звинувачують в його вбивстві.