Мадонна прийшла на протест у Лондоні на милицях. Фото

Американська співачка Мадонна підтримала мітинг на захист прав темношкірих на марші, який пройшов в Лондоні, Великобританія.

Як повідомили користувачі соціальної мережі Twitter, вона з'явилася на демонстрації на милицях. Зокрема, це видно на фото, опублікованих в акаунті про події попмузики Bops And Bangers.

Відзначається, що вона відновлюється після травм, отриманих під час її недавнього туру Madame X.

Інші користувачі також опублікували відео з протесту зі знаменитістю.

#Madonna suffered a lot of injuries during her recent tour but that did not stop her from attending the #BlackLivesMatter march in London! pic.twitter.com/MKXPHUsTK3