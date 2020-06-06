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6 червня • оновлено в 23:10
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Мадонна прийшла на протест у Лондоні на милицях. Фото

1.2т
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Американська співачка Мадонна підтримала мітинг на захист прав темношкірих на марші, який пройшов в Лондоні, Великобританія.

Як повідомили користувачі соціальної мережі Twitter, вона з'явилася на демонстрації на милицях. Зокрема, це видно на фото, опублікованих в акаунті про події попмузики Bops And Bangers.

Відзначається, що вона відновлюється після травм, отриманих під час її недавнього туру Madame X.

Мадонна прийшла на мітинг в Лондоні

Мадонна прийшла на мітинг в Лондоні

Twitter Bops And Bangers

Інші користувачі також опублікували відео з протесту зі знаменитістю.

Мадонна прийшла на мітинг у Лондоні

Мадонна прийшла на мітинг у Лондоні

Twitter Bops And Bangers

Мадонна прийшла на мітинг у Лондоні

Мадонна прийшла на мітинг у Лондоні

Twitter Bops And Bangers

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Автор
Марина Погорілко
Особа
Мадонна
Місце
Великобританія
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