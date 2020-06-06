Мадонна прийшла на протест у Лондоні на милицях. Фото

Американська співачка Мадонна підтримала мітинг на захист прав темношкірих на марші, який пройшов в Лондоні, Великобританія.
Як повідомили користувачі соціальної мережі Twitter, вона з'явилася на демонстрації на милицях. Зокрема, це видно на фото, опублікованих в акаунті про події попмузики Bops And Bangers.
Відзначається, що вона відновлюється після травм, отриманих під час її недавнього туру Madame X.
Мадонна прийшла на мітинг в Лондоні
Twitter Bops And Bangers
Інші користувачі також опублікували відео з протесту зі знаменитістю.
Мадонна прийшла на мітинг у Лондоні
Twitter Bops And Bangers
Мадонна прийшла на мітинг у Лондоні
Twitter Bops And Bangers
#Madonna suffered a lot of injuries during her recent tour but that did not stop her from attending the #BlackLivesMatter march in London! pic.twitter.com/MKXPHUsTK3- Bops And Bangers (@bopsandbangers) June 6, 2020
man said Madonna was at the BLM protest in London today pic.twitter.com/dlb6dKeAep- Sofia K 🇯🇲 🇵🇰 (@Iamsofiak_) June 6, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Міннеаполісі (штат Міннесота) місцеві жителі влаштували протести після загибелі 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда, який помер під час жорстокого затримання поліцією.
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У США заарештували офіцера американської поліції Дерека Шовена, який брав участь у жорстокому затримання афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі, штат Міннесота.
З'ясувалося, що афроамериканець Джордж Флойд працював в одному нічному клубі разом із колишнім поліцейським Дереком Чавеном, якого звинувачують в його вбивстві.
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