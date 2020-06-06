Мадонна прийшла на протест у Лондоні на милицях. Фото

Американська співачка Мадонна підтримала мітинг на захист прав темношкірих на марші, який пройшов в Лондоні, Великобританія.

Як повідомили користувачі соціальної мережі Twitter, вона з'явилася на демонстрації на милицях. Зокрема, це видно на фото, опублікованих в акаунті про події попмузики Bops And Bangers.

Відзначається, що вона відновлюється після травм, отриманих під час її недавнього туру Madame X.

Мадонна прийшла на мітинг в Лондоні Twitter Bops And Bangers

Інші користувачі також опублікували відео з протесту зі знаменитістю.

Мадонна прийшла на мітинг у Лондоні Twitter Bops And Bangers

Мадонна прийшла на мітинг у Лондоні Twitter Bops And Bangers

#Madonna suffered a lot of injuries during her recent tour but that did not stop her from attending the #BlackLivesMatter march in London! pic.twitter.com/MKXPHUsTK3 - Bops And Bangers (@bopsandbangers) June 6, 2020

man said Madonna was at the BLM protest in London today pic.twitter.com/dlb6dKeAep - Sofia K 🇯🇲 🇵🇰 (@Iamsofiak_) June 6, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Міннеаполісі (штат Міннесота) місцеві жителі влаштували протести після загибелі 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда, який помер під час жорстокого затримання поліцією.

Учасники масових протестів у Міннеаполісі вночі 29 травня підпалили відділення поліції, де працювали офіцери, яких звинувачують в причетності до загибелі 46-річного Флойда.

У США заарештували офіцера американської поліції Дерека Шовена, який брав участь у жорстокому затримання афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі, штат Міннесота.

З'ясувалося, що афроамериканець Джордж Флойд працював в одному нічному клубі разом із колишнім поліцейським Дереком Чавеном, якого звинувачують в його вбивстві.

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