Мачуху Ані Лорак вразив феноменальний співак Помий

Поетеса Сільвія Заєць, яка раніше надихнулася віршем Галини Волчек, вразилася виступом філіппінського співака Марселіто Помоя.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook мачуха Ані Лорак зробила репост його феєричного виступу на шоу Pilipinas Got Talent.

Марселіто Помий – співак з Філіппін, його феномен полягає в тому, що він одночасно може співати в діапазоні тенора і сопрано. Переможець другого сезону талант-шоу "У Філіппінах є таланти".

Нагадаємо, дружина батька проживаючої у Росії артистки Ані Лорак періодично публікує в соціальних мережах резонансні пости. Зокрема, раніше вона жорстко висловилася про Зеленського, а також розлютилася на новорічне звернення українського гаранта.

Крім того, Сільвія Заєць публікувала вірш, в якому прокляла Москву і "іже з ними".

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