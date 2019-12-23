Мачуха Ані Лорак прокляла Москву і "всіх іже з ними"

Мачуха співачки Ані Лорак поетеса Сільвія Заєць прокляла Москву і "всіх іже з ними".

Свої вірші вона опублікувала в Фейсбук, присвятивши їх Героям Майдану ї річниці Голодомору.

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Там, зокрема, такі рядки:

Запалимо свічі воскові

За душі сестер і братів.

Пом'янем в молитві, у слові

Навіки Москву проклянім.

Москву і усіх іже з ними.

Хай бог їм воздасть із небес!

Водночас Сільвія Заєць, судячи з посту нижче, дуже любить Ані Лорак, незважаючи на те, що та влаштувалася в Росії (по суті - в Москві):

"Для нас вона найкраща! Справжню красу нічим не зіпсуєш!" - прокоментувала фото співачки Сільвія Заєць.

Батько Ані Лорак Мирослав Куєк і Сільвія Заєць одружилися в 1998 році. Ось фото Сільвії Заєць:

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