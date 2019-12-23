Мачуха Ані Лорак прокляла Москву і "всіх іже з ними"

Мачуха співачки Ані Лорак поетеса Сільвія Заєць прокляла Москву і "всіх іже з ними".
Свої вірші вона опублікувала в Фейсбук, присвятивши їх Героям Майдану ї річниці Голодомору.
Там, зокрема, такі рядки:
Запалимо свічі воскові
За душі сестер і братів.
Пом'янем в молитві, у слові
Навіки Москву проклянім.
Москву і усіх іже з ними.
Хай бог їм воздасть із небес!
Водночас Сільвія Заєць, судячи з посту нижче, дуже любить Ані Лорак, незважаючи на те, що та влаштувалася в Росії (по суті - в Москві):
"Для нас вона найкраща! Справжню красу нічим не зіпсуєш!" - прокоментувала фото співачки Сільвія Заєць.
Батько Ані Лорак Мирослав Куєк і Сільвія Заєць одружилися в 1998 році. Ось фото Сільвії Заєць:
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