Ма Баркер: трагічна історія матері гангстерів, убитої в перестрілці з ФБР

Ма Баркер була матір'ю американських гангстерів з "банди Баркерів", що мала велику славу в США на початку 1930-х років. Довгий час вона вважалася лідером цієї банди, її "мозковим центром" і жорстокою злочинницею.

Жінка була вбита разом зі своїм сином Фредом у запеклій перестрілці з агентами ФБР, що оточили її будинок в 1935 році. Про трагічну історію Ма Баркер розповідає OBOZREVATEL.

Ма Баркер – Арізона Донні Баркер Pinterest

Ма Баркер: мати чотирьох синів

Справжнім ім'ям Матусі Баркер (Ma Barker) було Арізона Донні Баркер. Вона народилася 8 жовтня 1873 року в селянській родині і виховувалася в суворих католицьких традиціях.

У 1892 році Арізона вийшла заміж за Джорджа Баркера. У шлюбі народилося четверо синів: Герман, Ллойд, Артур і Фред.

Хлопчики з дитинства проявляли задатки злочинців: за ними швидко закріпилася репутація дрібних злодюжок. Скарги оточуючих ні до чого не давали: татусь Баркер завжди відповідав: "Вам потрібно поговорити з їхньою матір'ю. Вона їх виховує", сама ж Арізона називала тих, хто скаржився, брехунами і виставляла за двері. Брати Баркер до моменту повноліття вже повністю належали до злочинного світу.

"Матуся Баркер" Pinterest

Перший арешт

У березні 1915 року Герман був заарештований за розбій. Ма Баркер зробила все, щоб його випустили з в'язниці, після чого заявила, що не може більше жити в цьому нестерпному місті. Так сім'я опинилася в Талсі, штат Оклахома.

Діти Арізони швидко зійшлися з місцевими хуліганами, об'єднавшись у "банду Центрального парку", куди входили близько 22 осіб. Герман незабаром виїхав з Талси. У 1916 році йому дали два роки в'язниці за крадіжку, але тоді йому вдалося втекти. Згодом його заарештовували в Монтані, Айові, Міннесоті та Теннесі, і покарання за пару злочинів йому все ж довелося відбути.

Банда Баркерів

Чотири сини Ма Баркер стали однією з найнебезпечніших і найжорстокіших банд в історії Америки. Так, у розпал "Великої депресії", в 1931 році, утворилася банда Баркер-Карпіс, лідерами якої стали сини Баркер і Елвін Карпіс. Вони грабували банки, поштові відділення і місцеві заправні станції. Головні злочини банди Баркерів були здійснені в 1931-1935 роках.

Артур Баркер Pinterest

Ллойд Баркер Pinterest

Дружина вбитого члена банди Едді Гріна розповідала поліції, що Карпіс і брати Баркер зазвичай подорожували країною разом з неохайною бабцею, до якої вони ставились, як до матері.

Найвідоміші злочинці США – Бонні і Клайд, Джон Діллінджер, Красунчик Флойд, Малюк Нельсон – були вбиті 1934 року, і єдиною загрозою банкірів залишалася банда Баркер-Карпіс.

Загибель у перестрілці

На початку січня 1935 року Док Баркера і його подруга Мілдред Кульман були заарештовані агентами ФБР.

Через вісім днів, 16 січня, ФБР оточили будинок на березі озера, де ховалися інші члени банди, і запропонували їм здатися. Бандити відповіли кулеметним вогнем, після чого агенти також почали стрілянину.

Герман Баркер Pinterest

Фред Баркер Pinterest

Через 45 хвилин постріли в будинку вщухли, і агенти вирушили на розвідку. У будинку вони знайшли тіла Ма Баркер і її сина Фреда, в тілі якого нарахували 14 куль. Його мати загинула всього від однієї.

Чи була Ма Баркер лідером банди?

За одними відомостями, Ма Баркер намагалася дати гідну освіту і виховання своїм дітям, а також всіма способами захистити їх від потрапляння до в'язниці, а за іншими, – була ідейним натхненником злочинів своїх синів, лідером їхньої банди, а також сама займалася проституцією, шахрайством і злодійством.

Відомий грабіжник банків Харві Бейлі, який добре знав родину Баркерів, в автобіографії написав, що Мамочка Баркер "не здатна придумати нормальний сніданок", не те що спланувати злочин. Також висловлювалося припущення, що історія про "страшну злочинницю" була навмисно "розкручена" Едгаром Гувером, який тим самим хотів виправдати вбивство агентами ФБР літньої жінки.

Елвін Карпіс – один з ватажків банди Баркерів Pinterest

Артур Баркер у в'язниці Алькатрас Pinterest

Проте не підлягає сумніву те, що Ма Баркер була в курсі злочинів, скоєних її дітьми, і, можливо, навіть якось допомагала їм. Однак керівництво операціями банди Баркеров, на думку більшості фахівців з кримінальної історії США, є міфом.

Знаменитий гангстер Одетт, який особисто знав Баркерів, відгукувався про них так: "Ця компанія була мені огидна. Немає нічого гіршого, ніж грабіжник банку, вбивця і гомосексуаліст в одній особі. Всі вони були божевільними коханцями-вбивцями. Я тільки двічі ходив з ними на справу. Професіонали в цій мерзенній банді не затримувалися".

ма Баркер Pinterest

Про банду Баркерів було знято три фільми, а знаменита поп-група Boney M присвятила Ма Баркер один зі своїх хітів.

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