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21 грудня • оновлено в 04:41
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Люк Перрі, Децл, Юлія Началова та інші: 25 знаменитостей, що пішли в 2019 році

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Цього року світ втратив багатьох видатних людей, причому разом з деякими з них пішла ціла епоха.

Вони грали на сценах театрів і в кіно, писали вірші, музику, сценарії і закарбувалися в нашій пам'яті красивими, молодими і талановитими. OBOZREVATEL пропонує згадати, хто із зірок залишив світ в 2019 році, що минає.

Кріс Кельмі

Люк Перрі, Децл, Юлія Началова та інші: 25 знаменитостей, що пішли в 2019 році

teleprogramma.pro

21 квітня 1955 – 1 січня 2019. Кріс Кельмі – радянський і російський музикант, композитор. Створив такі популярні музичні гурти, як "Високосне літо" і "Рок ательє". Брав участь у групі "Автограф". Автор відомих пісень "Замикаючи коло", "Втомлене таксі", "Нічне рандеву". Артист прожив 63 роки.

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Іван Бортник

Люк Перрі, Децл, Юлія Началова та інші: 25 знаменитостей, що пішли в 2019 році

"СтарХіт"

16 квітня 1939 – 4 січня 2019. Радянський і російський актор театру і кіно. Народний артист Росії. Працював у Театрі на Таганці до останніх своїх днів. Одна з найяскравіших його ролей – Промокашка у фільмі "Місце зустрічі змінити не можна". Акторові було 79 років.

Децл (Кирило Толмацький)

Люк Перрі, Децл, Юлія Началова та інші: 25 знаменитостей, що пішли в 2019 році

"Комсомольська правда"

22 липня 1983 – 3 лютого 2019. Російський репер, автор пісень, композитор і поет. У віці 35 років помер від зупинки серця.

Сергій Юрський

Люк Перрі, Децл, Юлія Началова та інші: 25 знаменитостей, що пішли в 2019 році

sib-catholic.ru

16 березня 1935 – 8 лютого 2019. Актор і режисер театру і кіно, народний артист РРФСР. Відомий за ролями у фільмах "Золоте теля", "Місце зустрічі змінити не можна", "Любов і голуби". Також написав кілька книг, п'єси і прозу під псевдонімом Ігор Вацетіс. Помер у віці 83 років.

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Ганна Чубач

Люк Перрі, Децл, Юлія Началова та інші: 25 знаменитостей, що пішли в 2019 році

33 Канал

6 січня 1941 – 19 лютого 2019. Українська поетеса, автор збірок віршів для дітей. Заслужений діяч мистецтв України. Член Національної спілки письменників України (з 1971). Поетеса прожила 78 років.

Карл Лагерфельд

Люк Перрі, Децл, Юлія Началова та інші: 25 знаменитостей, що пішли в 2019 році

REUTERS

10 вересня 1933 – 19 лютого 2019. Німецький і французький модельєр і фотограф. Прожив 85 років.

Сергій Романюк

Люк Перрі, Децл, Юлія Началова та інші: 25 знаменитостей, що пішли в 2019 році

"Комсомольська правда"

21 липня 1953 – 3 березня 2019. Український актор театру і кіно. Член Національної спілки кінематографістів України. Народний артист України (1998). Йому було 65.

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Люк Перрі

Люк Перрі, Децл, Юлія Началова та інші: 25 знаменитостей, що пішли в 2019 році

REUTERS

11 жовтня 1966 – 4 березня 2019. Популярний американський актор. Відомий за роллю Ділана Маккея в серіалі "Беверлі-Хіллз". Акторові було 52, він помер від ускладнень після інсульту.

Кіт Флінт

Люк Перрі, Децл, Юлія Началова та інші: 25 знаменитостей, що пішли в 2019 році

Artifex.Ru

17 вересня 1969 – 4 березня 2019. Музикант, вокаліст британського гурту The Prodigy. Знайдений мертвим у власному домі у віці 49 років.

Володимир Етуш

Люк Перрі, Децл, Юлія Началова та інші: 25 знаменитостей, що пішли в 2019 році

"112 Україна"

06 травня 1922 – 9 березня 2019. Народний артист СРСР, актор театру і кіно. Працював художнім керівником Театрального інституту імені Щукіна. Учасник Другої світової війни і кавалер ордена "За заслуги перед Вітчизною". Став відомий після ролі Купо у фільмі "Пастка", також знімався в комедіях Леоніда Гайдая "12 стільців", "Кавказька полонянка","Іван Васильович змінює професію". Акторові було 96 років.

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Юлія Началова

Люк Перрі, Децл, Юлія Началова та інші: 25 знаменитостей, що пішли в 2019 році

versiya.info

31 січня 1981 – 16 березня 2019. Російська співачка, актриса і телеведуча. Померла від зараження крові і серцевої недостатності. Їй було 38 років.

Олексій Булдаков

Люк Перрі, Децл, Юлія Началова та інші: 25 знаменитостей, що пішли в 2019 році

= Кинопланета =

26 березня 1951 – 3 квітня 2019. Заслужений артист РРФСР і народний артист Росії. Популярність акторові принесла роль генерала Іволгіна у фільмі "Особливості національного полювання". Всього актор зіграв більше 150 ролей у кіно. Йому було 68.

Георгій Данелія

Люк Перрі, Децл, Юлія Началова та інші: 25 знаменитостей, що пішли в 2019 році

24 Канал

25 серпня 1930 – 4 квітня 2019. Радянський і російський режисер і сценарист. Найбільш відомі його фільми "Афоня", "Я крокую по Москві", "Кін-Дза-Дза!", "Осінній марафон". Прожив 88 років.

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Еліна Бистрицька

Люк Перрі, Децл, Юлія Началова та інші: 25 знаменитостей, що пішли в 2019 році

"Комсомольська правда"

4 квітня 1928 – 26 квітня 2019. Радянська і російська актриса театру і кіно, педагог, співачка, народна артистка СРСР. Найбільшу популярність їй принесла роль Ксенії у фільмі "Тихий дон". З 1978 працювала викладачем у Вищому театральному училищі імені Щепкіна і в ГІТІСі. Актриса померла у віці 91 рік.

Євген Крилатов

Люк Перрі, Децл, Юлія Началова та інші: 25 знаменитостей, що пішли в 2019 році

РБК

23 лютого 1934 – 8 травня 2019. Радянський і російський композитор, народний артист Росії, піаніст. Склав музику до більш ніж 160 фільмів і мультфільмів. Найвідоміші серед них мультфільми "Умка" і "Простоквашино", фільм "Пригоди Електроніка". Помер у віці 85 років.

Юрій Мушкетик

Люк Перрі, Децл, Юлія Началова та інші: 25 знаменитостей, що пішли в 2019 році

ZIK.UA

21 березня 1929 – 6 червня 2019. Український письменник, Герой України. Помер у віці 90 років.

Кемерон Бойс

Люк Перрі, Децл, Юлія Началова та інші: 25 знаменитостей, що пішли в 2019 році

24 Канал

28 травня 1999 – 6 липня 2019. Американський актор, танцюрист, відомий за ролями в комедійних серіалах "Джессі", "Спадкоємці", "Щоденник геймера". Помер у віці 20 років від нападу епілепсії.

Рутгер Хауер

Люк Перрі, Децл, Юлія Началова та інші: 25 знаменитостей, що пішли в 2019 році

kinoreporter.ru

21 січня 1944 – 19 липня 2019. Американський актор голландського походження. Відомий за фільмами "Той, що біжить по лезу", "Сліпа лють", "Бетмен: Початок" та іншими. Помер у віці 75 років.

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Роман Вірастюк

Люк Перрі, Децл, Юлія Началова та інші: 25 знаменитостей, що пішли в 2019 році

"Гордон"

21 квітня 1968 – 27 липня 2019. Український спортсмен, штовхач ядра. Брат українського стронгмена Василя Вірастюка. Йому був 51 рік.

Олександра Назарова

Люк Перрі, Децл, Юлія Началова та інші: 25 знаменитостей, що пішли в 2019 році

24 Канал

17 липня 1940 – 20 серпня 2019. Радянська і російська актриса театру і кіно, народна артистка Росії. Знялася в більш ніж 80 фільмах. Найбільш відомі з них "А якщо це любов?", "Дрібниці життя", "Софія Перовська", "Любов з привілеями", "Моя прекрасна няня". Актрисі було 79 років.

Мішель Омон

Люк Перрі, Децл, Юлія Началова та інші: 25 знаменитостей, що пішли в 2019 році

UA.NEWS

15 жовтня 1936 – 28 серпня 2019. Французький комедійний актор. Найбільш відомий за ролями директора магазину у фільмі "Іграшка" (1976), батька зниклого підлітка у фільмі "Татусі". Прожив 82 роки.

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Люк Перрі, Децл, Юлія Началова та інші: 25 знаменитостей, що пішли в 2019 році

24 Канал

29 листопада 1932 – 26 вересня 2019. Колишній президент Франції (1995-2007). Помер у віці 86 років.

Марк Захаров

Люк Перрі, Децл, Юлія Началова та інші: 25 знаменитостей, що пішли в 2019 році

interfax.com.ua

13 жовтня 1933 – 28 вересня 2019. Радянський і російський режисер, сценарист. Художній керівник театру "Ленком". Нагороджений орденами Святого Станіслава і Святого Олександра Невського. Зняв такі відомі фільми, як "12 стільців" і "Той самий Мюнхгаузен". Йому було 85 років.

Марі Фредрікссон

Люк Перрі, Децл, Юлія Началова та інші: 25 знаменитостей, що пішли в 2019 році

Aftonbladet

30 травня 1958 – 9 грудня 2019. Шведська співачка, автор пісень і композитор. Відома світу як солістка групи Roxette. Померла у віці 61 рік.

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Юрій Лужков

Люк Перрі, Децл, Юлія Началова та інші: 25 знаменитостей, що пішли в 2019 році

РБК

21 вересня 1936 – 10 грудня 2019. Радянський і російський політик. Кавалер ордена "За заслуги перед Вітчизною". Обіймав посаду мера Москви 18 років, з 6 червня 1992 по 28 вересня 2010 року. Лужкову було 83 роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 грудня помер популярний блогер і колишній в'язень Мопс дядя Пес (Сергій Новик). Мопс провів в ув'язненні більшу частину свого життя, 27 років. Він став популярним у 2013 році, на каналі в YouTube у нього налічується майже півмільйона підписників.

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Автор
Аліна Мельник
Особи
Юлія Началова Кріс Кельмі Децл (Кирило Тлумацький) Карл Лагерфельд Кіт Флінт Володимир Етуш Рутгер Хауер Жак Ширак Юрій Лужков
Теги
шоу-бизнес зірки кіно
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