Люк Перрі, Децл, Юлія Началова та інші: 25 знаменитостей, що пішли в 2019 році

Цього року світ втратив багатьох видатних людей, причому разом з деякими з них пішла ціла епоха.

Вони грали на сценах театрів і в кіно, писали вірші, музику, сценарії і закарбувалися в нашій пам'яті красивими, молодими і талановитими. OBOZREVATEL пропонує згадати, хто із зірок залишив світ в 2019 році, що минає.

Кріс Кельмі

teleprogramma.pro

21 квітня 1955 – 1 січня 2019. Кріс Кельмі – радянський і російський музикант, композитор. Створив такі популярні музичні гурти, як "Високосне літо" і "Рок ательє". Брав участь у групі "Автограф". Автор відомих пісень "Замикаючи коло", "Втомлене таксі", "Нічне рандеву". Артист прожив 63 роки.

Іван Бортник

"СтарХіт"

16 квітня 1939 – 4 січня 2019. Радянський і російський актор театру і кіно. Народний артист Росії. Працював у Театрі на Таганці до останніх своїх днів. Одна з найяскравіших його ролей – Промокашка у фільмі "Місце зустрічі змінити не можна". Акторові було 79 років.

Децл (Кирило Толмацький)

"Комсомольська правда"

22 липня 1983 – 3 лютого 2019. Російський репер, автор пісень, композитор і поет. У віці 35 років помер від зупинки серця.

Сергій Юрський

sib-catholic.ru

16 березня 1935 – 8 лютого 2019. Актор і режисер театру і кіно, народний артист РРФСР. Відомий за ролями у фільмах "Золоте теля", "Місце зустрічі змінити не можна", "Любов і голуби". Також написав кілька книг, п'єси і прозу під псевдонімом Ігор Вацетіс. Помер у віці 83 років.

Новини Сергій Юрський виступав проти війни з Україною

Ганна Чубач

33 Канал

6 січня 1941 – 19 лютого 2019. Українська поетеса, автор збірок віршів для дітей. Заслужений діяч мистецтв України. Член Національної спілки письменників України (з 1971). Поетеса прожила 78 років.

Карл Лагерфельд

REUTERS

10 вересня 1933 – 19 лютого 2019. Німецький і французький модельєр і фотограф. Прожив 85 років.

Сергій Романюк

"Комсомольська правда"

21 липня 1953 – 3 березня 2019. Український актор театру і кіно. Член Національної спілки кінематографістів України. Народний артист України (1998). Йому було 65.

Люк Перрі

REUTERS

11 жовтня 1966 – 4 березня 2019. Популярний американський актор. Відомий за роллю Ділана Маккея в серіалі "Беверлі-Хіллз". Акторові було 52, він помер від ускладнень після інсульту.

Кіт Флінт

Artifex.Ru

17 вересня 1969 – 4 березня 2019. Музикант, вокаліст британського гурту The Prodigy. Знайдений мертвим у власному домі у віці 49 років.

Володимир Етуш

"112 Україна"

06 травня 1922 – 9 березня 2019. Народний артист СРСР, актор театру і кіно. Працював художнім керівником Театрального інституту імені Щукіна. Учасник Другої світової війни і кавалер ордена "За заслуги перед Вітчизною". Став відомий після ролі Купо у фільмі "Пастка", також знімався в комедіях Леоніда Гайдая "12 стільців", "Кавказька полонянка","Іван Васильович змінює професію". Акторові було 96 років.

Новини Стали відомі подробиці останніх місяців життя Етуша

Юлія Началова

versiya.info

31 січня 1981 – 16 березня 2019. Російська співачка, актриса і телеведуча. Померла від зараження крові і серцевої недостатності. Їй було 38 років.

Олексій Булдаков

= Кинопланета =

26 березня 1951 – 3 квітня 2019. Заслужений артист РРФСР і народний артист Росії. Популярність акторові принесла роль генерала Іволгіна у фільмі "Особливості національного полювання". Всього актор зіграв більше 150 ролей у кіно. Йому було 68.

Георгій Данелія

24 Канал

25 серпня 1930 – 4 квітня 2019. Радянський і російський режисер і сценарист. Найбільш відомі його фільми "Афоня", "Я крокую по Москві", "Кін-Дза-Дза!", "Осінній марафон". Прожив 88 років.

Еліна Бистрицька

"Комсомольська правда"

4 квітня 1928 – 26 квітня 2019. Радянська і російська актриса театру і кіно, педагог, співачка, народна артистка СРСР. Найбільшу популярність їй принесла роль Ксенії у фільмі "Тихий дон". З 1978 працювала викладачем у Вищому театральному училищі імені Щепкіна і в ГІТІСі. Актриса померла у віці 91 рік.

Євген Крилатов

РБК

23 лютого 1934 – 8 травня 2019. Радянський і російський композитор, народний артист Росії, піаніст. Склав музику до більш ніж 160 фільмів і мультфільмів. Найвідоміші серед них мультфільми "Умка" і "Простоквашино", фільм "Пригоди Електроніка". Помер у віці 85 років.

Юрій Мушкетик

ZIK.UA

21 березня 1929 – 6 червня 2019. Український письменник, Герой України. Помер у віці 90 років.

Кемерон Бойс

24 Канал

28 травня 1999 – 6 липня 2019. Американський актор, танцюрист, відомий за ролями в комедійних серіалах "Джессі", "Спадкоємці", "Щоденник геймера". Помер у віці 20 років від нападу епілепсії.

Рутгер Хауер

kinoreporter.ru

21 січня 1944 – 19 липня 2019. Американський актор голландського походження. Відомий за фільмами "Той, що біжить по лезу", "Сліпа лють", "Бетмен: Початок" та іншими. Помер у віці 75 років.

Роман Вірастюк

"Гордон"

21 квітня 1968 – 27 липня 2019. Український спортсмен, штовхач ядра. Брат українського стронгмена Василя Вірастюка. Йому був 51 рік.

Олександра Назарова

24 Канал

17 липня 1940 – 20 серпня 2019. Радянська і російська актриса театру і кіно, народна артистка Росії. Знялася в більш ніж 80 фільмах. Найбільш відомі з них "А якщо це любов?", "Дрібниці життя", "Софія Перовська", "Любов з привілеями", "Моя прекрасна няня". Актрисі було 79 років.

Мішель Омон

UA.NEWS

15 жовтня 1936 – 28 серпня 2019. Французький комедійний актор. Найбільш відомий за ролями директора магазину у фільмі "Іграшка" (1976), батька зниклого підлітка у фільмі "Татусі". Прожив 82 роки.

Жак Ширак

24 Канал

29 листопада 1932 – 26 вересня 2019. Колишній президент Франції (1995-2007). Помер у віці 86 років.

Марк Захаров

interfax.com.ua

13 жовтня 1933 – 28 вересня 2019. Радянський і російський режисер, сценарист. Художній керівник театру "Ленком". Нагороджений орденами Святого Станіслава і Святого Олександра Невського. Зняв такі відомі фільми, як "12 стільців" і "Той самий Мюнхгаузен". Йому було 85 років.

Марі Фредрікссон

Aftonbladet

30 травня 1958 – 9 грудня 2019. Шведська співачка, автор пісень і композитор. Відома світу як солістка групи Roxette. Померла у віці 61 рік.

Юрій Лужков

РБК

21 вересня 1936 – 10 грудня 2019. Радянський і російський політик. Кавалер ордена "За заслуги перед Вітчизною". Обіймав посаду мера Москви 18 років, з 6 червня 1992 по 28 вересня 2010 року. Лужкову було 83 роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 грудня помер популярний блогер і колишній в'язень Мопс дядя Пес (Сергій Новик). Мопс провів в ув'язненні більшу частину свого життя, 27 років. Він став популярним у 2013 році, на каналі в YouTube у нього налічується майже півмільйона підписників.

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