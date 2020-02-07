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8 лютого • оновлено в 08:04
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"Людям все одно": Оля Полякова стала на захист російської мови в Україні. Відео

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Українська співачка Оля Полякова вважає, що в Україні немає мовної проблеми, адже "людям все одно".

Таку думку артистка висловила в програмі "Право на владу" в ефірі "1+1". Вона розповіла, що дала великий концерт у Львові, і у неї не було проблем з виступом російською мовою (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Це прекрасний був концерт. Ви знаєте, 35 тисяч людей, які в унісон співають свої пісні російською мовою. Я думаю, дуже добре ілюструють, що питання мови у людей немає. Це розгорається в політичному полі, на телебаченні. У житті цього немає. Людям все одно. Вони готові співати з тобою будь-якою мовою. Вони готові підтримувати тебе, якщо ти поділяєш з ними їх цінності. Якщо ти говориш з ними однією ментальною мовою", – поділилася вона.

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Також Полякова зазначила, що виступала за кордоном перед українською діаспорою, і у неї також не було проблем з російськомовними піснями.

"У мене були концерти в США і Канаді. На мене ходять тільки українці. І у мене російськомовні пісні. І вони вщерть набивали мені зал і співали всі мої пісні. І їм було все одно, що я співаю російською мовою, тому що вони мене сприймають українською співачкою, якою я є", – згадувала артистка.

Водночас вона обурилася станом доріг в Україні та низьким рівнем життя наших громадян.

Оля Полякова

Оля Полякова

"Мовне питання існує тільки в політичній площині. І для того, щоб відвернути наших людей від чогось важливішого. Те, з чим справді в нас проблеми. Чому ми не говоримо, що на свої концерти ми не можемо дістатися? Тому що елементарно у нас немає доріг. Ви знаєте, що я зараз я проїхала по всій Україні... Якщо ще п'ять років тому їх не було, то зараз їх немає зовсім. Якщо 300 кілометрів я повинна їхати 14 годин на машині. Розумієте? Тому що такі ями!" – розповіла співачка.

Ще Полякова розкритикувала організацію концертів у нашій країні.

"Тому що немає залів. Вони не опалюються взимку й не провітрюються влітку. Влітку в них, як у лазні, а взимку – як у холодній труні. А люди хочуть кудись ходити. Найголовніше – не можуть купувати квитки на ці концерти. Підніміть рівень життя, щоб люди могли платити за квитки. І тоді ви можете говорити, щоб українське мистецтво, естрада, кіно, театр розвивалися", – висловила свою думку Полякова.

Крім того, вона розповіла, що раніше, щоб стати зіркою в Україні, потрібно було отримати визнання в Росії.

"Хорошу українську пісню складно купити. Адже топові автори пишуть російською, щоб продавати. Тому що в Україні вони не можуть це продавати. В Росії є закони, за якими вони щомісяця отримують роялті. А в Україні немає таких законів і такого шоубізнесу. В Україні заробляють п'ять артистів, а інші змушені їхати в Росію, як на заробітки", – пояснила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка Оля Полякова розповіла, що одного разу її домагався один з міністрів часів правління Віктора Януковича.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Оля Полякова
Місце
Україна
Теги
українська мова російська мова
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Tomashevich Viktor
Tomashevich Viktor
Олько! Хто Вам сказав що нам ВСЕ ОДНО? МИ,просто не перестаємо ЛЮБИТИ ЛЮДИНУ , тільки за те що вона на іншій мові спілкується ! Повага, культура не дозволяє переступити цю межу. Проблема в іншому. ЛЮДИ СПІЛКУЮЧИСЬ НА СВОЇЙ МОВІ МІЖ СОБОЮ, НЕ ПЕРЕХОДЯТЬ НА УКРАЇНСЬКУ В РОЗМОВІ З НАМИ. А балакають , чомусь російською. Оце і є, неповага. ОЛІЧКО!!! Ми всеодно будемо Вас ЛЮБИТИ, нек дивлячись на те які у НАС дороги. СУГС!
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Mackatur Helg
Mackatur Helg
и ви знаете..им реально все равно..я вишла ка то ночью на кухню..там полно тараканов..и я им решила спеть..и им понравилось..ви знаете..они даже не разбежались..они шевелили усиками..они можно сказать танцевали..они понимали русский язик!..єто било феерично!..господи..да какая разница!..в конце концов все ми братья!
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К. Алла
К. Алла
Мову навязывают именно потому, что она совершенно неконкурентоспособна. Интересный пример: в Ирландии с момента независимости - середины 20 века - власти всячески стараются внедрять ирландский язык. Обязательный в школе, телевидение, вывески. И знаете, как успехи? Кое-как его знают 1,5 млн человек из 5, учитывая тех, кто может сказать только "меня зовут Шон". А используют его повседневно 77 тыс (!), то есть 1,5%. И это те же самые жители нескольких сельских районов, которые говорили на гэльском и 70 лет назад. Потому что невозможно заставить человека отказаться от родного языка, апеллируя к кровным связям, уходящим в глубь веков. Да и за что ирландцам держаться? На каком языке писал ирландец Оскар Уайлд? На английском. А на каком языке писал малорос Гоголь? То-то и оно.
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