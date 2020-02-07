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8 лютого • оновлено в 08:04
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"Людям "не все одно": заява Полякової про російську мову в Україні викликала суперечки в мережі

10.7т
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Українська співачка Оля Полякова викликала бурхливі суперечки серед українців у мережі своєю заявою про те, що в Україні мовна проблема існує лише в політичній площині, а "людям все одно".

Зокрема, у центрі уваги опинилося висловлювання знаменитості у програмі "Право на владу" в ефірі "1+1" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Оля Полякова

Оля Полякова

Instagram @polyakovamusic

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Так, варто зазначити, що багатьох українців обурила подібна заява Полякової. Користувачі зазначили, що їм "не все одно":

"Людям "не все одно": заява Полякової про російську мову в Україні викликала суперечки в мережі
"Людям "не все одно": заява Полякової про російську мову в Україні викликала суперечки в мережі
"Людям "не все одно": заява Полякової про російську мову в Україні викликала суперечки в мережі
"Людям "не все одно": заява Полякової про російську мову в Україні викликала суперечки в мережі
"Людям "не все одно": заява Полякової про російську мову в Україні викликала суперечки в мережі
"Людям "не все одно": заява Полякової про російську мову в Україні викликала суперечки в мережі

Інші ж, навпаки, підтримали заяву артистки:

"Людям "не все одно": заява Полякової про російську мову в Україні викликала суперечки в мережі
"Людям "не все одно": заява Полякової про російську мову в Україні викликала суперечки в мережі
"Людям "не все одно": заява Полякової про російську мову в Україні викликала суперечки в мережі
"Людям "не все одно": заява Полякової про російську мову в Україні викликала суперечки в мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка Оля Полякова розповіла, що одного разу її домагався один із міністрів часів правління Віктора Януковича.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Оля Полякова
Місце
Україна
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Сухов Гена
Сухов Гена
Вчера с Львова к нам в Харьков приехала фура за товаром .Вышел волитель ,чистый вуйко ,и спросил на "украинском ", я ему ответил на русском .Мы друг друга прекрасно поняли.Так зачем муссировать эту тему ?
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Полякова, кто ты такая мы не знаем. На фото вроде ничего , да и человек ты хороший) Давай к нам в Россию, а для свиней пусть мычит Приходько.
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