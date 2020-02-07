"Людям "не все одно": заява Полякової про російську мову в Україні викликала суперечки в мережі

Українська співачка Оля Полякова викликала бурхливі суперечки серед українців у мережі своєю заявою про те, що в Україні мовна проблема існує лише в політичній площині, а "людям все одно".
Зокрема, у центрі уваги опинилося висловлювання знаменитості у програмі "Право на владу" в ефірі "1+1" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).
Оля Полякова
Instagram @polyakovamusic
Так, варто зазначити, що багатьох українців обурила подібна заява Полякової. Користувачі зазначили, що їм "не все одно":
Інші ж, навпаки, підтримали заяву артистки:
Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка Оля Полякова розповіла, що одного разу її домагався один із міністрів часів правління Віктора Януковича.
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