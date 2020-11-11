Людмила Барбір заразилася коронавірусом: як почувається телеведуча

Відома українська телеведуча й актриса Людмила Барбір повідомила про позитивний результат тесту на коронавірус.

Про діагноз знаменитість розповіла в ефірі "Сніданку з 1+1", розкривши аудиторії свої симптоми (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"У мене почало червоніти горло, почало дерти в ньому. Так було кілька днів. Температури не було. Інших симптомів теж. Через кілька днів з'явився нежить, слабкість у тілі, легке запаморочення в голові, сонливість – я буквально провалювалася в сон. Потім до цього всього додалося те, що я втратила повністю відчуття запаху та смаку. Могла відрізнити тільки солодке, солоне. Дуже сильно почали боліти м'язи. Навіть так, що було боляче спати, лежати, ходити. Зараз це хвилями, то трошки відпускає, то знову. температури до цього часу не було. Навпаки – вона знизилася. Але у тебе відчуття, як всі 40", – описала стан Барбір.

Телеведуча також додала, що зараз перебуває на самоізоляції та постійно підтримує зв'язок із сімейним лікарем через телефон.

"Лікар прописав пити багато води по три літри на день, але дуже важливо лужної води, саме тоді вірус починає руйнуватися. Вітамін D, у великій кількості вітамін C, цинк. Їсти те, що вам хочеться, але бажано, щоб це була легша їжа. І пульсоксиметр обов'язково – я щопівгодини вимірюю рівень кисню і перебуваю на зв'язку зі своїм лікарем", – поділилася Барбір.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська реп-виконавиця Аліна Паш розповіла, що захворіла на коронавірус. Артистка зізналася, що не знає, від кого могла заразитися, а також описала свої симптоми хвороби.