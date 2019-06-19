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"Людина століття в шоу-бізнесі": українські селебріті привітали Миколу Баграєва з ювілеєм

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Микола Баграєв – український бізнесмен в сферах медіа та шоу-бізнесу, засновник легендарного фестивалю "Таврійські Ігри" і детского- "Чорноморські Ігри"

Його внесок у становлення і розвиток українських виконавців неможливо переоцінити. Він – одна з несучих стін українського шоу-бізу. Баграєв є засновником телеканалів М1 і М2, главою наглядової ради радіо групи "Тавр-медіа", президентом компанії "Таврійські Ігри". З ініціативи та за підтримки Баграєва відбулося понад 50-ти фестивалів: музичних, театральних, фольклорних. Під його керівництвом за 28 років проведено понад 1100 заходів!

Микола Баграєв

Микола Баграєв

19 червня Микола Георгійович Баграєв святкує свій ювілей – 55 років.

Українські селебріті і просто друзі, також хочуть привітати ювіляра. OBOZREVATEL поговорив з ними про іменинника, про його значущості для українського шоу-бізнесу, а заодно зібрав їх побажання ювіляру.

На наші запитання відповіли співаки Monatik і Олександр Пономарьов, продюсер, музикант і радіоведучий Сергій Кузін, генеральний директор "Хіт Fm" Віталій Дроздов, продюсер телеканалу М2 Роман Муха, генеральний продюсер М1 Натела Чхартішвілі-Зацаринна, кінопродюсер Влад Ряшин, шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар і багато інших.

Народний артист України Олександр Пономарьов

Віталій Дроздов, Роман Муха, Микола Баграєв, Олександр Пономарьов, Сергій Ковальчук

Віталій Дроздов, Роман Муха, Микола Баграєв, Олександр Пономарьов, Сергій Ковальчук

– Яке значення мають "Таврійські Ігри" і Микола Баграєв для українського шоу-бізнесу?

– Микола Георгійович - це один з хітів українського шоу-бізнесу. Завдяки його роботі з'явилося дуже багато молодих і перспективних виконавців, а то й більшість з них. Це, без перебільшення, один з головних стовпів українського шоу-бізу. Мені дуже імпонує, що він патріот України, патріот української музики.

Це тиха робота, яку не помічають, але її хтось повинен робити. І цей хтось, повинен бути сильною особистістю.

Роман Муха - продюсер телеканалу М2

– Випадок, коли Баграєв вас вразив?

– Це не був якийсь одиничний випадок. Микола Георгійович вражає постійно. Вражає поєднанням таких рис, які сьогодні зустрічаються рідко. З одного боку, він керує масштабними компаніями та проектами. А з іншого боку, проявляє скромність і стриманість.

Він відчуває відповідальність за людей, які йдуть за ним і намагається врахувати кожен крок, щоб не нашкодити ні членам своєї команди, ні людям задіянним в будь-якому проекті. Сьогодні такі люди дійсно рідкість.

Ще вражає його оптимізм і позитивний настрій. Він вміє радіти не тільки успіхам своїх друзів, своєї команди, але і найпростішим життєвим речам. У кожному рішенні і кроці Миколи Георгійовича відчувається мудрість і досвід.

Він послідовно і впевнено веде свої компанії і людей, що працюють в них, до успіху. І всі ми неймовірно поважаємо і любимо його за це.

Влад Ряшин - засновник і продюсер кінокомпанії Star Media

Влад Ряшин

Влад Ряшин

- Для вас Микола Баграєв це ...

- Миколу Георгійовича можна назвати червоно-білим кардиналом українського шоу-бізнесу. Чому не сірий? Все просто: сірий колір – це не про нього, це нудно і банально, а Микола Георгійович не такий. Він вічно молодий, сучасний і енергійний. Він один з головних двигунів нинішнього шоу-бізнесу. А ще, ми можемо споглядати ці кольори на логотипах його дітищ (проектів), що теж має на увазі під собою щось нове і модне.

Поет і музикант Олег Карамазов

Олег Карамазов

Олег Карамазов

- Яке місце в історії українського шоу-бізнесу ви б відвели Миколі Баграєву?

- Людина століття, людина, за якою можна розгледіти час і країну, людина рідкісної долі і удачі - Микола Баграєв

"Таврійські Ігри" з грандіозними міжнародними фестивалями і проектами в Каховці та Києві, "Чорноморські ігри" - збирають обдарованих дітей по всій країні, кращі радіостанції, головні події сучасної молодіжної культури - це його праці і вже можна сказати, його ціле життя, а вірніше, поки - частина його життя! Я знайомий з Миколою Георгійовичем не так давно - чверть століття, і впевнений ми будемо радіти його працям і успіхам, ще багато і довго!

Щасти тобі, любий друже! З Днем народження! Дякую тобі! 55 - красива цифра, і скажу Тобі головне - життя там, за 55 - є! Честне слово!

Генеральний продюсер М1 Натела Чхартішвілі-Зацаринна

Натела

Натела

– На ваш погляд, головне досягнення в його кар'єрі?

– Думаю, щоб досягти успіху, необхідна команда професіоналів, які готові чути і слухати, готові вчитися у конкурентів, ніколи не здаватися, йти вперед, бути інноваційними та кращими.

У Миколи Георгійовича є ця команда, вміння організувати людей і закохати в улюблену справу.

Співак, мультиартист MONATIK (Дмитро Монатік)

MONATIK, Анна Фещенко, Микола Баграєв та Олександр Пономарьов

MONATIK, Анна Фещенко, Микола Баграєв та Олександр Пономарьов

- Три побажання Миколі Баграєва до ювілею?

- Миколо Георгійовичу, вітаю вас з днем народження від усієї нашої команди! Дякую за те, що ви робите, за те як розвиваєте українську музику. Це дуже цінно і важливо для кожного з нас. У цій нелегкій справі завжди бажаю бути натхненним, мати поруч з собою тільки кращих і справжніх людей, які надихають і надихають.

Бажаю вам завжди бути з гармонією всередині. Гармонія дарує любов, тому любові вам побільше. Сяйте яскраво, звучіть голосно, кружляйте сміливо! Зі святом!

Генеральний директор каналів М1 та М2 Сергій Перцев

Чи назвете три головні якості Баграєва-керівника?

– Строгий, далекоглядний, сучасний!

PR-директор каналів М1 та М2, керівник M 1 Agency Анна Фещенко

– Глибоко вникає в суть кожного, навіть дрібного, моменту в будь-якому проекті. Тримає руку на пульсі завжди і у всьому; вміє організувати навколо себе команду однодумців, яку "запалює" і надихає своїми ідеями; дуже чуйний.

Продюсер і радіоведучий радіо Roks Сергій Кузін

Кузін і Баграєв

Кузін і Баграєв

– Як би ви оцінили внесок Миколи Георгійовича в розвиток сучасного українського радіо? Яким би воно було без нього?

– Микола Баграєв – мій перший і єдиний роботодавець в Україні. Ми починали в 2004. У холдингу було 3 радіомережі. Минуло 15 років. Мереж 6! З'явилися Мелодія, Рокс, Релакс. Баграєв - єдина людина в українській медіа-і музичній індустрії, який постійно шукає "нові гори, на яких ще не бував" і сідлає їх. Думаю, про його фестивалі і музичні канали скажуть багато і правильно без мене.

У Цвєтаєвої є такі слова- "в діалозі з життям важливе не його питання, а наша відповідь". Баграєв вміє як ставити, так і відповідати на питання. Можливо тому я вважаю, що доречніше говорити про системоутворюючу величину в українських музичних медіа, а не про "внесок в загальну справу".

Він і є ця справа! Бажаю міцного здоров'я Миколі Георгійовичу і його близьким. Це дуже важливо.

Генеральний директор "Хiт FM" Віталій Дроздов

Cергей Перцев, Микола Баграєв, Ірина Білик та Віталій Дроздов

Cергей Перцев, Микола Баграєв, Ірина Білик та Віталій Дроздов

- Як вважаєте, наскільки великий внесок Баграєва в розвиток українського шоу-бізу і про скількох зірок ми би не дізналися без нього?

– Я думаю, внесок Баграєва в розвиток українського шоу-бізу не просто величезний. Це той формоутворюючий внесок, який багато в чому визначив те, яким є сьогоднішній шоу-бізнес, і продовжить визначати в майбутньому. Я думаю, ми б про багатьох зірок не почули без сьогоднішнього іменинника. Але справа навіть не в їхній кількості. Головний відмітний принцип Баграєва - брати не кількістю, а якістю.

Багато нинішніх зірки не змогли б стрибнути на таку блискучу висоту, не будь підтримки Баграєва і фахівців, які входять до його структури.

Хочу побажати імениннику бадьорості і здоров'я, а також не втрачати того рідкісного вміння бачити нове і прогресивне, бачити те, що потрібно людям і українському суспільству в цілому.

Відомий український музикант, лідер гурту "ВВ" Олег Скрипка

Гурт "ВВ" з Олегом Скрипкою

Гурт "ВВ" з Олегом Скрипкою

- Ви неодноразово ставали учасниками "Таврійських Ігор", які організував Баграєв. Пам'ятайте свої почуття, коли вперше виходили на сцену фестивалю? Яке місце ви б відвели "Таврійським Іграм" в історії українського шоу-бизнесу і самому Баграєву?

- Ми брали участь в "Таврійських Іграх" і отримували премію "Жар-птиця". І я пам'ятаю, що я в той час жив в центрі Парижа і отримав запрошення на цей фестиваль. Це був приємний сюрприз і це був перший дзвіночок, коли у мене з'явилися думки, що потрібно повертатися в Україну. До цього я думав залишатися у Франції і зв'язків з Батьківщиною у мене майже не було.

Поява фестивалю "Таврійські Ігри" для мене пов'язана з початком української музичної індустрії. Можна сказати, що саме цей фестиваль став першим шаром нашого шоу-бізнесу.

Ми приїхали туди з французами, а з українців у нас в складі було тільки я і басист. Все було зроблено вже на дуже хорошому рівні. Французи теж здивувалися масштабу.

Потім ми повернулися в Україну і фестиваль "Таврійські Ігри" став першим найпотужнішим майданчиком, через який ми дізнавалися, що відбувається в нашому музичному світі, який об'єднував найрізноманітніші жанри. І це чудово.

Я бажаю "Таврійським Іграм" відновитися. Це дуже складно, але це необхідно зробити. Я сподіваюся, що коли-небудь вони повернуться, будуть проходити постійно і ми будемо знати, що діється на музичній сцені.

Шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар з дружиною Тетяною

Орест і Тетяна Сохар

Орест і Тетяна Сохар

- Кращі якості Миколи Баграєва, як бізнес-партнера?

- Я знаю багатьох підприємців, але мало хто з них працює для душі. Один з таких щасливчиків Микола Баграєв. Ми прекрасно розуміємо, що його проекти - це спроба вкласти душу в український шоу-бізнес, підняти слухача до нових світових стандартів.

Без Баграєва український шоу-бізнес точно був би гірше. Ми щиро бажаємо йому успіху, розуміючи, що його успіх - це успіх всього українського шоу-бізнесу. Вважаємо себе волонтерами, які готові допомогти йому йти цим непростим шляхом. З днем народження, Микола Георгійович!

OBOZREVATEL дякує прес-центру "Таврійських Ігр" за допомогу при підготовці цього матеріалу.

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Особи
Микола БаграєвMONATIKОлександр ПономарьовОлег СкрипкаСергій Кузін
Місце
Україна
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