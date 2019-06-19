"Людина століття в шоу-бізнесі": українські селебріті привітали Миколу Баграєва з ювілеєм

Микола Баграєв – український бізнесмен в сферах медіа та шоу-бізнесу, засновник легендарного фестивалю "Таврійські Ігри" і детского- "Чорноморські Ігри"

Його внесок у становлення і розвиток українських виконавців неможливо переоцінити. Він – одна з несучих стін українського шоу-бізу. Баграєв є засновником телеканалів М1 і М2, главою наглядової ради радіо групи "Тавр-медіа", президентом компанії "Таврійські Ігри". З ініціативи та за підтримки Баграєва відбулося понад 50-ти фестивалів: музичних, театральних, фольклорних. Під його керівництвом за 28 років проведено понад 1100 заходів!

Микола Баграєв

19 червня Микола Георгійович Баграєв святкує свій ювілей – 55 років.

Українські селебріті і просто друзі, також хочуть привітати ювіляра. OBOZREVATEL поговорив з ними про іменинника, про його значущості для українського шоу-бізнесу, а заодно зібрав їх побажання ювіляру.

На наші запитання відповіли співаки Monatik і Олександр Пономарьов, продюсер, музикант і радіоведучий Сергій Кузін, генеральний директор "Хіт Fm" Віталій Дроздов, продюсер телеканалу М2 Роман Муха, генеральний продюсер М1 Натела Чхартішвілі-Зацаринна, кінопродюсер Влад Ряшин, шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар і багато інших.

Народний артист України Олександр Пономарьов

Віталій Дроздов, Роман Муха, Микола Баграєв, Олександр Пономарьов, Сергій Ковальчук

– Яке значення мають "Таврійські Ігри" і Микола Баграєв для українського шоу-бізнесу?

– Микола Георгійович - це один з хітів українського шоу-бізнесу. Завдяки його роботі з'явилося дуже багато молодих і перспективних виконавців, а то й більшість з них. Це, без перебільшення, один з головних стовпів українського шоу-бізу. Мені дуже імпонує, що він патріот України, патріот української музики.

Це тиха робота, яку не помічають, але її хтось повинен робити. І цей хтось, повинен бути сильною особистістю.

Роман Муха - продюсер телеканалу М2

– Випадок, коли Баграєв вас вразив?

– Це не був якийсь одиничний випадок. Микола Георгійович вражає постійно. Вражає поєднанням таких рис, які сьогодні зустрічаються рідко. З одного боку, він керує масштабними компаніями та проектами. А з іншого боку, проявляє скромність і стриманість.

Він відчуває відповідальність за людей, які йдуть за ним і намагається врахувати кожен крок, щоб не нашкодити ні членам своєї команди, ні людям задіянним в будь-якому проекті. Сьогодні такі люди дійсно рідкість.

Ще вражає його оптимізм і позитивний настрій. Він вміє радіти не тільки успіхам своїх друзів, своєї команди, але і найпростішим життєвим речам. У кожному рішенні і кроці Миколи Георгійовича відчувається мудрість і досвід.

Він послідовно і впевнено веде свої компанії і людей, що працюють в них, до успіху. І всі ми неймовірно поважаємо і любимо його за це.

Влад Ряшин - засновник і продюсер кінокомпанії Star Media

Влад Ряшин

- Для вас Микола Баграєв це ...

- Миколу Георгійовича можна назвати червоно-білим кардиналом українського шоу-бізнесу. Чому не сірий? Все просто: сірий колір – це не про нього, це нудно і банально, а Микола Георгійович не такий. Він вічно молодий, сучасний і енергійний. Він один з головних двигунів нинішнього шоу-бізнесу. А ще, ми можемо споглядати ці кольори на логотипах його дітищ (проектів), що теж має на увазі під собою щось нове і модне.

Поет і музикант Олег Карамазов

Олег Карамазов

- Яке місце в історії українського шоу-бізнесу ви б відвели Миколі Баграєву?

- Людина століття, людина, за якою можна розгледіти час і країну, людина рідкісної долі і удачі - Микола Баграєв

"Таврійські Ігри" з грандіозними міжнародними фестивалями і проектами в Каховці та Києві, "Чорноморські ігри" - збирають обдарованих дітей по всій країні, кращі радіостанції, головні події сучасної молодіжної культури - це його праці і вже можна сказати, його ціле життя, а вірніше, поки - частина його життя! Я знайомий з Миколою Георгійовичем не так давно - чверть століття, і впевнений ми будемо радіти його працям і успіхам, ще багато і довго!

Щасти тобі, любий друже! З Днем народження! Дякую тобі! 55 - красива цифра, і скажу Тобі головне - життя там, за 55 - є! Честне слово!

Генеральний продюсер М1 Натела Чхартішвілі-Зацаринна

Натела

– На ваш погляд, головне досягнення в його кар'єрі?

– Думаю, щоб досягти успіху, необхідна команда професіоналів, які готові чути і слухати, готові вчитися у конкурентів, ніколи не здаватися, йти вперед, бути інноваційними та кращими.

У Миколи Георгійовича є ця команда, вміння організувати людей і закохати в улюблену справу.

Співак, мультиартист MONATIK (Дмитро Монатік)

MONATIK, Анна Фещенко, Микола Баграєв та Олександр Пономарьов

- Три побажання Миколі Баграєва до ювілею?

- Миколо Георгійовичу, вітаю вас з днем народження від усієї нашої команди! Дякую за те, що ви робите, за те як розвиваєте українську музику. Це дуже цінно і важливо для кожного з нас. У цій нелегкій справі завжди бажаю бути натхненним, мати поруч з собою тільки кращих і справжніх людей, які надихають і надихають.

Бажаю вам завжди бути з гармонією всередині. Гармонія дарує любов, тому любові вам побільше. Сяйте яскраво, звучіть голосно, кружляйте сміливо! Зі святом!

Генеральний директор каналів М1 та М2 Сергій Перцев

– Чи назвете три головні якості Баграєва-керівника?

– Строгий, далекоглядний, сучасний!

PR-директор каналів М1 та М2, керівник M 1 Agency Анна Фещенко

– Глибоко вникає в суть кожного, навіть дрібного, моменту в будь-якому проекті. Тримає руку на пульсі завжди і у всьому; вміє організувати навколо себе команду однодумців, яку "запалює" і надихає своїми ідеями; дуже чуйний.

Продюсер і радіоведучий радіо Roks Сергій Кузін

Кузін і Баграєв

– Як би ви оцінили внесок Миколи Георгійовича в розвиток сучасного українського радіо? Яким би воно було без нього?

– Микола Баграєв – мій перший і єдиний роботодавець в Україні. Ми починали в 2004. У холдингу було 3 радіомережі. Минуло 15 років. Мереж 6! З'явилися Мелодія, Рокс, Релакс. Баграєв - єдина людина в українській медіа-і музичній індустрії, який постійно шукає "нові гори, на яких ще не бував" і сідлає їх. Думаю, про його фестивалі і музичні канали скажуть багато і правильно без мене.

У Цвєтаєвої є такі слова- "в діалозі з життям важливе не його питання, а наша відповідь". Баграєв вміє як ставити, так і відповідати на питання. Можливо тому я вважаю, що доречніше говорити про системоутворюючу величину в українських музичних медіа, а не про "внесок в загальну справу".

Він і є ця справа! Бажаю міцного здоров'я Миколі Георгійовичу і його близьким. Це дуже важливо.

Генеральний директор "Хiт FM" Віталій Дроздов

Cергей Перцев, Микола Баграєв, Ірина Білик та Віталій Дроздов

- Як вважаєте, наскільки великий внесок Баграєва в розвиток українського шоу-бізу і про скількох зірок ми би не дізналися без нього?

– Я думаю, внесок Баграєва в розвиток українського шоу-бізу не просто величезний. Це той формоутворюючий внесок, який багато в чому визначив те, яким є сьогоднішній шоу-бізнес, і продовжить визначати в майбутньому. Я думаю, ми б про багатьох зірок не почули без сьогоднішнього іменинника. Але справа навіть не в їхній кількості. Головний відмітний принцип Баграєва - брати не кількістю, а якістю.

Багато нинішніх зірки не змогли б стрибнути на таку блискучу висоту, не будь підтримки Баграєва і фахівців, які входять до його структури.

Хочу побажати імениннику бадьорості і здоров'я, а також не втрачати того рідкісного вміння бачити нове і прогресивне, бачити те, що потрібно людям і українському суспільству в цілому.

Відомий український музикант, лідер гурту "ВВ" Олег Скрипка

Гурт "ВВ" з Олегом Скрипкою

- Ви неодноразово ставали учасниками "Таврійських Ігор", які організував Баграєв. Пам'ятайте свої почуття, коли вперше виходили на сцену фестивалю? Яке місце ви б відвели "Таврійським Іграм" в історії українського шоу-бизнесу і самому Баграєву?

- Ми брали участь в "Таврійських Іграх" і отримували премію "Жар-птиця". І я пам'ятаю, що я в той час жив в центрі Парижа і отримав запрошення на цей фестиваль. Це був приємний сюрприз і це був перший дзвіночок, коли у мене з'явилися думки, що потрібно повертатися в Україну. До цього я думав залишатися у Франції і зв'язків з Батьківщиною у мене майже не було.

Поява фестивалю "Таврійські Ігри" для мене пов'язана з початком української музичної індустрії. Можна сказати, що саме цей фестиваль став першим шаром нашого шоу-бізнесу.

Ми приїхали туди з французами, а з українців у нас в складі було тільки я і басист. Все було зроблено вже на дуже хорошому рівні. Французи теж здивувалися масштабу.

Потім ми повернулися в Україну і фестиваль "Таврійські Ігри" став першим найпотужнішим майданчиком, через який ми дізнавалися, що відбувається в нашому музичному світі, який об'єднував найрізноманітніші жанри. І це чудово.

Я бажаю "Таврійським Іграм" відновитися. Це дуже складно, але це необхідно зробити. Я сподіваюся, що коли-небудь вони повернуться, будуть проходити постійно і ми будемо знати, що діється на музичній сцені.

Шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар з дружиною Тетяною

Орест і Тетяна Сохар

- Кращі якості Миколи Баграєва, як бізнес-партнера?

- Я знаю багатьох підприємців, але мало хто з них працює для душі. Один з таких щасливчиків Микола Баграєв. Ми прекрасно розуміємо, що його проекти - це спроба вкласти душу в український шоу-бізнес, підняти слухача до нових світових стандартів.

Без Баграєва український шоу-бізнес точно був би гірше. Ми щиро бажаємо йому успіху, розуміючи, що його успіх - це успіх всього українського шоу-бізнесу. Вважаємо себе волонтерами, які готові допомогти йому йти цим непростим шляхом. З днем народження, Микола Георгійович!

OBOZREVATEL дякує прес-центру "Таврійських Ігр" за допомогу при підготовці цього матеріалу.

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