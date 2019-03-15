"ЛЮДИНА РОКУ – 2018": названий лауреат у номінації "Меценат року"

Анна КОРШУНОВА

Президент ГО "Біла Птаха", Керуючий партнер і CEO Будівельної Компанії "GuildBuild". Голова Правління БФ "Фонд Майбутнього". Кандидат економічних наук.

Найзначніші події у Вашій громадській діяльності в 2018 році:

Перша електронна платформа для реалізації соціальних проектів "Lepta". Завдання платформи - об'єднати на одному майданчику розробки організаторів, енергію волонтерів та можливості меценатів - для втілення найбільш актуальних соціальних і благодійних проектів, громадських ініціатив в Україні, а потім - і за її межами.

Фестиваль "Радість" для онкохворих дітей -Нові підходи в лікуванні і турботі про хворих дітей. Фестиваль передбачає створення ефекту "сімейного кола", неповторної атмосфери близькості, довіри, щастя і свята, що дає дітям потужний заряд позитивної енергії та інтересу до життя і вдихає в них нові сили для боротьби з їх страшною хворобою.

Проект "Реймське Євангеліє". Створення і тираж репринтного видання знаменитої церковнослов'янської рукописи, яку пов'язують з Анною Ярославною - королевою Франції і дочкою Ярослава Мудрого. Проект реалізується в рамках Програми відродження культурної та духовної спадщини України.

Ваша "Формула успіху: Моя формула успіху полягає в тому, що я не відступаю перед масштабними проектами і не боюся брати на себе відповідальність за їх втілення. Я вмію організувати, згуртувати і мотивувати кращих професіоналів навколо поставленої мети і глибоко занурююся в процес її реалізації. головне - віра, непереборне прагнення до втілення бажаного результату.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві ?: Тільки керівником. Звичайно, в самому красивому платті і короні :)

Бути сьогодні успішним – це ... бути в гармонії з самою собою. Головне - не встигнути, а головне - зробити. І зробити добре. Справа повинна приносити користь. Інакше, на мій погляд, немає сенсу їм займатися. Соціальна спрямованість моєї діяльності - це усвідомлений вибір, заснований на моєму бажанні, щоб наступні покоління жили в більш здоровому суспільстві.

Ва ш улюблений афоризм ?: "Кожному - своє".

Якщо щастя не в грошах, то в чому ?: Є три вічні речі у Всесвіті - Бог, Душа і Любов. Усвідомлювати це - і є щастя.

На що ви витрачаєте гроші з найбільшим задоволенням ?: На благодійність.

А вам коли-небудь допомагали просто так ?: Так, постійно. Слава Богу, мене оточують хороші люди, добрі друзі і колеги.

Продовжіть фразу "Дайте мені точку опори і я ... буду творити, творити Світ для процвітання здорового, красивого суспільства".

Яка риса характеру – Ваш головний недолік ?: У мене цілий ряд недоліків, як і у всіх. Але я здатна зробити їх своїми достоїнствами.

Чи є у Вас улюблена книга ?: "Цитадель" Антуана де Сент-Екзюпері. Вона сповнена мудрості.

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником ?: Олександр Македонський. Альберт Ейнштейн. Правителі Персії, Візантії. У мене є до них запитання :)

Чт про Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою ?: Сім'я. Діти. А з помилок я вмію витягувати правильні уроки.

До аке заняття для Вас - найкращий відпочинок ?: Сон

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