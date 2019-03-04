"ЛЮДИНА РОКУ – 2018": названі лауреати в номінації "Менеджер року"

Юрій АНТОНЮК

Голова EPAM Ukraine, віце-президент ІТ-комітету Європейської бізнес асоціації (EBA).

Найвагоміші здобутки в Вашій професійній діяльності в 2018 році: Основне досягнення – це те, що наша компанія продовжує утримувати лідерство на ринку, як за кількістю співробітників, так і за фінансовими показниками. Ми перейшли на більш інтенсивну модель розвитку, з доданою вартістю, з використанням більшої кількості навичок, digital transformation, AI і big data. Ми виводимо бізнес на якісно новий рівень. В цілому IT-індустрія України "дорослішає", галузь почала розвиватися більш системно і гармонійно. У свою чергу, ми визначили пріоритетні напрямки, чітко сформували власну стратегію розвитку, і слідуємо їй.

Ваша "Формула успіху": Успіх – це командна робота. А хороший менеджер – не той, хто долає труднощі самостійно, а той, хто організовує ефективну команду і надихає її на звершення, при цьому безпосередньо беручи активну участь в роботі. Потрібно пам'ятати про те, що "битву виграє не командир" і бути готовим до важкої праці. Легко не буде.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві ?: Вченим. Однак моя юність припала на складний період в житті країни (військові дії в Афганістані), тому я став "військовим вченим".

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась ?: Я вважаю за краще не мріяти, а ставити перед собою цілі. В даний момент я зосереджений на виведення української IT-індустрії на більш високий рівень. Креативні, інтелектуальні галузі – це майбутнє економіки нашої країни, і вже сьогодні потрібно робити ставку на їх розвиток. Крім того, я хотів би продовжити заняття наукою і викладацькою діяльністю: мені цікаві напрямки, в яких можна об'єднати 30-річний досвід в IT і сучасну науку, наприклад, квантові комп'ютери.

Бути сьогодні успішним – це ... побудувати великий бізнес або велику компанію, яка приносить відчутну користь в рівній мірі і співробітникам, і суспільству в цілому. Якщо бізнес не виконує цих двох завдань, то він не може вважатися успішним. В Україні необхідно розвивати креативний середній клас, його відсутність в нашому суспільстві – це величезна проблема.

Ваш улюблений афоризм ?: "Безумство – робити одні і ті ж речі і очікувати отримати інший результат". Цю фразу приписують Ейнштейну.

Назвіть три головні якості успішного керівника ?: Бути командним гравцем, створити успішну команду, здатну працювати самостійно. Трудитися, вникати в деталі, заражати особистим прикладом. Постійно підвищувати свій професійний рівень.

Хто для вас зразок менеджера в світовому масштабі ?: Пітер Тіль. Мені подобається його підхід до побудови бізнесу. Ця людина успішно створює майбутнє, веде за собою велику кількість людей. На відміну від своїх іменитих сучасників, наприклад, Ілона Маска, він знає міру авантюризму і не переходить межі.

Що ви найбільше цінуєте в своїх співробітниках ?: На першому місці для мене був і буде професіоналізм. Ціную в людях самостійність, ініціативність і готовність взяти на себе відповідальність.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? : Гроші забезпечують людині певний рівень комфорту. Щастя ж в тому, щоб озирнувшись назад, не виникало жалю за втраченим часом. Я говорю не тільки про роботу або бізнесі, наприклад, правильне виховання дітей – це теж результат, яким можна пишатися. Щастя - в досягненні особистих або професійних результатів, які важливі для людини.

Продовжіть фразу "Дайте мені точку опори і я ... зроблю Україну інноваційної країною".

Кому в цьому житті Ви заздрите ?: Вченим, які вирішують глобальні проблеми людства. Тим, які можуть зосередитися на завданнях планетарного масштабу, а не змушені займатися вирішенням тактичних завдань. Вони творять майбутнє, а ми розвиваємо сьогодення.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік ?: Я часто шукаю компроміс і даю людям численні шанси виправитися. Це хороший метод побудови команди, але поганий з точки зору ефективних кризових рішень. На жаль, іноді заради досягнення результату потрібно керуватися принципом "Ліс рубають – тріски летять", що для мене досить складно.

Чи є у Вас улюблена книга ?: Я багато читаю, мій "обов'язковий мінімум" - одна книга на тиждень, назвати одну улюблену складно. З літератури про бізнес я можу виділити книгу "Від нуля до одиниці: Нотатки про стартапи, або як побудувати майбутнє" Пітера Тіля.

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником ?: Я інтроверт, для мене поняття дружби дуже особисте. Але цікаво було б особисто познайомитися з Ейнштейном і поспілкуватися з людиною такого рівня.

Яке диво світла Ви хотіли б перенести в своє рідне місто? Що б воно символізувало ?: Моє рідне місто – Київ, і йому катастрофічно не вистачає хороших доріг. Я б переніс звідкись – з Сінгапуру, наприклад - чудові розв'язки, автостради. Дороги та інфраструктура в цілому – дуже важлива для позитивного іміджу країни, це перше, що помічають люди, приїжджаючи в Україну.

Якби Ви відкрили нову планету, як би Ви її назвали ?: Точно не давав би їй порядковий номер. Дав би "навколонаукових" ім'я. Може бути Квант.

Уявіть, що до Вас в гості приїхав Президент США з проханням показати Україну. Куди б Ви його запросили на екскурсію ?: Давайте говорити про гіпотетичний президенті великої країни, а не про конкретну людину J. Я постарався б показати всю багатогранність нашої природи від Карпат до Дніпра, степи центральної України, море на півдні. Наша країна найбільша в Європі і дуже красива, а ми часто про це забуваємо.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою ?: Той бізнес, який ми зараз розвиваємо, на рівні України і східної Європи – це те, чим можна пишатися. Ми даємо можливості для розвитку десяткам тисяч молодих людей.

Не можна сказати, що я шкодую про щось. Напевно, не найкращим поворотом у долі був догляд в армію замість заняття наукою, але з часом все повернулося на круги своя. Якщо людина тяжіє до чогось, він рано чи пізно повернеться до цього заняття. Нашому поколінню випало жити в епоху "крутих" змін: крах системи, періоди "турбулентності", відгомони який ми відчуваємо досі. З одного боку – це невезіння, з іншого – можливість жити в період зародження чогось принципово нового.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок ?: Я великий любитель активного відпочинку. Гірські лижі – взимку в Карпатах, яхтовий спорт, яким можна займатися в Києві, на Дніпрі – влітку.

Михайло бородавки

Генеральний директор "Приватне Акціонерне Товариство" Укренергомонтаж ". Заслужений будівельник України.

Найвагоміші здобутки в Вашій професійній діяльності в 2018 році: Висновок найважливіших контрактів, які відкривають перспективу роботи підприємства на найближчі п'ять років. Досягнення підприємством найвищих виробничих показників за період незалежності України. Успішне завершення одного з складних і важливих для України проектів.

Ваша "Формула успіху": Займатися улюбленою справою, мислити нестандартно, виконувати завдання найкращому чином, починати з малого і мислити про великого, прагнути стати лідером, концентруватися на досягненні результату, отримувати інформацію з різних джерел, робити висновки зі своїх невдач, навчатися.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві ?: Будівельником і льотчиком-випробувачем.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась ?: Вивести очолювану мною компанію на європейський ринок будівельних послуг і увійти в десятку кращих європейських компаній будівельних послуг.

Бути сьогодні успішним – це ... отримувати задоволення від того що ти щодня робиш.

Ваш улюблений афоризм ?: "Є одне правило для промисловця, і воно в тому, щоб виробляти товар найкращої якості за наскільки можливою, низькою ціною, сплачуючи як можна більш високу латку" - Генрі Форд.

Назвіть три головні якості успішного керівника ?: Стратегічне мислення і керівництво, професіоналізм, чесність.

Що є сьогодні найголовнішим в роботі керівника підприємства ?: Висока компетентність, організаторські здібності, високі моральні якості, емоційно-вольові риси характеру, інтелектуальні здібності.

Що дає можливість бути лідерами у своїй галузі ?: Якісне, безпечне і своєчасне виконання узятих на себе зобов'язань в узгоджений з замовником бюджет при реалізації контрактів.

Хто для вас зразок менеджера в світовому масштабі ?: Стів Джобс.

Що ви найбільше цінуєте в своїх співробітниках ?: Професіоналізм, чесність, відкритість.

Якщо щастя не в грошах, то в чому ?: Щастя в отриманні задоволення від того, що ти щодня робиш і, озираючись на пройдений шлях, бачиш від твоєї діяльності результат.

Продовжіть фразу "Дайте мені точку опори і я ... зроблю неможливе можливим."

Яка риса характеру – Ваш головний недолік ?: Гуманність.

Чи є у Вас улюблена книга ?: Теодор Драйзер "Фінансист", "Титан", "Стоїк".

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником ?: Генрі Форд.

Яке диво світла Ви хотіли б перенести в своє рідне місто? Що б воно символізувало ?: Колос Родоський. Символізувало б возз'єднання східної частини України з центральною частиною країни.

Якби Ви відкрили нову планету, як би Ви її назвали ?: Атлантида.

Уявіть, що до Вас в гості приїхав Президент США з проханням показати Україну. Куди б Ви його запросили на екскурсію ?: Національний дендрологічний парк "Софіївка".

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок ?: Кращий відпочинок для мене гірські лижі.

Олександр Кіктенко

Президент Групи Компаній "Сталекс"

Найвагоміші здобутки в Вашій професійній діяльності в 2018 році: Це був дуже активний рік, було багато роботи. Ми провели пере-формат топ-менеджменту всередині компанії, в складі і у внутрішніх взаємодіях, зміцнили тим самим позиції лідерства нашої компанії, а також підготувалися до нових висот. Незважаючи на всі складності роботи на нашому ринку зберегти і збільшити можливості колективу. У квітні 2018 роки я з командою Української Бізнес Асоціації представляв нашу країну на міжнародній арені в ОАЕ, як амбасадор Українського бізнесу. Придбав коло однодумців і цікавих людей, лідерів Українського бізнесу, які один одного надихають і заряджають. Найважливішою подією 2018 року став перемога нашої компанії в найпрестижнішій і наймасштабнішою будівельної премії України – IBUILD. Експертне журі гідно оцінило наш внесок в розвиток галузі, присудивши нам премію в номінації – Лідер металлопрофілірованія. Також важливим подія цього року стало те, що, не дивлячись на величезний обсяг роботи, ми не забували підтримувати спорт. Були проведені матчі в будівельній лізі, проведено кубок будівельників, а також ми надали підтримку футболу і здорового духу навіть в нашій Армії.

Ваша "Формула успіху": Бути завжди наполегливим, завжди вдосконалюватися.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві ?: У дитинстві я дуже любив їздити на довгі відстані, а саме до своїх бабусь і дідусів на канікули. Тому в дитинстві я мріяв стати водієм далекобійником або водієм автобуса далеких рейсів. До сих пір дуже люблю подорожувати за кермом. А пізніше я хотів стати льотчиком-винищувачем, до сих пір при вигляді військових літаків у мене перехоплює дух.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась ?: Моя мрія - це створити команду мрії, зі всіма не обхідних параметрами і якостями, до яких ми зараз йдемо. А також побудувати передове виробництво з усіма сучасними інноваціями, яке зможе стати прикладом для всієї країни.

Бути сьогодні успішним – це ... в першу чергу потрібно бути задоволеним результатами, розуміти, що твої партнери та клієнти задоволені, а також робити все, здавалося б, неможливе щоб твої досягнення викликали захоплення і бажання брати приклад

Ваш улюблений афоризм ?: Перше що приходить в голову, це цитата, сказана Генрі Фордом: "Якість - це робити що-небудь правильно, навіть коли ніхто не дивиться". Такий плакат висить у нас на виробництві.

Назвіть три головні якості успішного керівника ?: Людяність, мудрість і особиста ефективність.

Що є сьогодні найголовнішим в роботі керівника підприємства? Що дає можливість бути лідерами у своїй галузі ?: Максимальна залученість самого керівника, любов до своєї справи, а також самовідданість і повна самовіддача. Власник повинен сам чітко розуміти цілі завдання і місію своєї компанії, вміти розрахувати необхідні ресурси для досягнення цих цілей. Повинен постійно розвивати лідерські якості, постійно вчитися і бути прикладом для свого колективу. Постійно спілкуватися зі своїм колективом, керівниками і рядовими співробітниками, а також з партнерами і клієнтами, щоб бачити і розуміти повну картину в своєму бізнесі.

Хто для вас зразок менеджера в світовому масштабі ?: Ілон Маск, Стів Джобс, Генрі Форд, так як вони зразки самовіддачі, побудови системності та сталий розвиток Карпат.

Що ви найбільше цінуєте в своїх співробітниках ?: Чесність, ініціативність, особисті якості, у кожного вони свої, а разом ми повноцінна команда з повним набором потрібних якостей, а також самовідданість, взаєморозуміння і взаємоповага, ну і звичайно бажання розвиватися.

Якщо щастя не в грошах, то в чому ?: Звичайно щастя не в грошах, а в їх кількості J Правда в кожному жарті є частка правди, тому що гроші дозволяють досягати цілей, вирішувати завдання і дають певну свободу в наших рішеннях. А взагалі щастя - це коли ти досягаєш якогось успіху, коли навколо тебе успішні колеги і партнери, задоволені клієнти і при цьому ти можеш приділяти достатньо часу своїм рідним і близьким.

Продовжіть фразу "Дайте мені точку опори і я ... попрошу у вас ще важіль для того, щоб докласти свою лепту в розвиток світу з метою прогресу, як технологічного, інтелектуального, так і духовного".

Кому в цьому житті Ви заздрите ?: Якщо чесно я взагалі ніколи не заздрю. Я завжди дивувався визначенню цього почуття, для мене це більше усвідомлення до чого прагне. Почуття заздрощів можливо у мене якщо і є, то я відчуваю його як щось недосяжне, яке можливо треба досягти, але тільки якщо я розумію що це правильний орієнтир.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік ?: скрупульозно в дрібницях і бажання братися за все і робити все самому. Я над цим постійно працюю, сортуючи всі вступники завдання за пріоритетністю і послідовності, розподіляючи їх на свій колектив, але ще є над чим працювати.

Чи є у Вас улюблена книга ?: Назвати одну важко: "7 Навичок високоефективних людей" (Стівен Кові), Homosapiens (Ной Харари), "Думай і багатій" (Наполеон Хілл), "Перехід до блакитного океану" (Чан Кім), "Нова земля" (Екхарт Толле). Часу читати художню літературу, на жаль, немає, тому такий ось специфічний набір.

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником ?: Цікаве питання, дуже багато великих і цікавих особистостей було за історію розвитку цивілізації. Мені, чомусь здається, що це міг би бути Олександр Македонський, можливо тому, що в наше століття стрімкого розвитку і конкуренції постійно ведеться боротьба, битви з труднощами і суперниками. Напевно, це в мені говорить бойовий дух, жага перемог і звершень, звичайно разом зі своїм колективом.

Яке диво світла Ви хотіли б перенести в своє рідне місто? Що б воно символізувало ?: Я б переніс в Україну міністерство щастя. Наскільки мені відомо, воно є в Дубаї. Це, звичайно, незареєстровану чудо світу, але мені здається, це дійсно диво, цілий державний орган, де міністр щастя разом зі своєю командою щодня думають, як зробити жителів своєї країни щасливішими, ну хіба це не диво?

Якби Ви відкрили нову планету, як би Ви її назвали ?: Можливо, я назвав би її "Провідна зірка", кожен бачить в зірках свої орієнтири і мені б теж хотілося, щоб назва була особлива, давало якийсь орієнтир і надію.

Уявіть, що до Вас в гості приїхав Президент Америки з проханням показати Україну. Куди б Ви його запросили на екскурсію ?: У першу чергу я повів би його в Печерські Лаври, це місце де я жив з самого свого народження, мої батьки в той час знімали там кімнату. Це місце з колосальною енергетикою і особливим магнетизмом. Ще я б показав йому види нашого чудового міста з води, прокатав б його на катері по Дніпру.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою ?: Я думаю, що всі головні досягнення ще попереду, тому що у мене багато орієнтирів і цілей, які я хочу досягти. З уже досягнутого це те, що у мене є велика і дружна сім'я, прекрасний колектив однодумців, як всередині компанії, так і в бізнес співтоваристві.

Ми завжди робимо, якісь помилки в житті, найголовніше не робити їх двічі. Розмірковуючи над найбільшою, якщо чесно я намагався не допускати помилок у житті. Але може бути це те, що перед тим як зануритися з головою в складний бізнес я не вивчив якісь легші шляхи або більш маржинальні та привабливі напрями. Хоча я не можу сказати, що я сильно про це шкодую

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок ?: Прогулянки з родиною, спілкування з друзями, спорт і саморозвиток.

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