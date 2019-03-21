"ЛЮДИНА РОКУ – 2018": названі лауреати в номінації "Лідер логістичної галузі року"

ТОВ "Делівері"

Генеральний директор – Олена Лакатош

Існуючі в даний час корпоративні нагороди: Лідер в інтеграції хмарних технологій Microsoft в логістиці 2015; За інноваційний підхід в управлінні логістикою і транспортом 2015; Кращий тандем IT і бізнесу 2014; Національний сертифікат "Ділова гордість України 2013"; Нагорода "Ділова гордість України"; Національний сертифікат "Лідер галузі 2012"; Нагорода "Лідер галузі 2012"; "Зірка якості 2011"; "Зірка бізнесу України 2011 Ліга кращих"; Кращий виробник послуг функціонування транспортної інфраструктури 2011 року; Національний сертифікат "Лідер галузі 2010"; Орден "Бездоганна ділова репутація"; Лауреат рейтингу "Кращі підприємства України"; Нагорода "Лідер галузі 2010".

Три головні події 2018 з Вашої версії ?: Модифікація операційних процесів на транзитних складах компанії, поліпшило показник збереження вантажів. Лояльність клієнтів до "Делівері" в 2018 році зросла до 56%. Збільшення прибутковості компанії на 28% до 2017 року.

Як бонус - 4. Очолюючи Комітет з транспорту і логістики при Союзі українських підприємців (СУП), компанія "Делівері" стала автором ідеї та головним розробником пакета нормативних документів щодо впровадження Електронної форми товарно-транспортної накладної.

Слоган Вашого підприємства? "Рішення. Розвиток. Результат".

Через даний слоган ми заявляємо про те, що компанія може дати клієнтові набагато більше, ніж просто логістику: цілий комплекс рішень, здатна розвинути бізнес наших клієнтів, привести до бажаного результату і новим можливостям.

Хто чи що є талісманом для Вашої компанії? Довгий час ми існували без талісмана, але 2 роки тому, на 15-річчя компанії він, нарешті, з'явився у нас. І не якийсь там, а за межами нашої галактики. Зірка "Делівері" тепер дарує сяйво разом з трильйонами інших зірок на небі, але серед них усіх - для нас особисто - сяє яскравіше!

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети? Безапеляційне вимогливість до себе - з одного боку, справедливість в рішеннях - по відношенню до інших. Такий баланс допомагає керувати розумно і вести за собою людей: вони надихаються прикладом, а не авторитарним управлінням.

Як ви вважаєте, що дозволило вашій компанії вийти в лідери логістичної галузі? У чому ваша унікальність? Унікальність нашої компанії - в міцних традиціях, що межують з винятковою гнучкістю і готовністю до експериментів. 17 грудня 2001 "Делівері" зробила перший комерційний рейс між Донецьком і Києвом: так ми об'єднали не тільки географічні точки на карті, але і зробили ближче людей, розділених відстанями. За 17 років логістика стала звичною частиною життя українців, а компанія "Делівері" перетворилася в двигун формування ринку і законодавця трендів.

Всі ці роки ми невпинно працювали над власним сервісним і цифровим розвитком, готові запропонувати нашим клієнтам комплекс нових продуктів і послуг, які є актуальними часу. Так навколо компанії "Делівері" стали формуватися дочірні компанії, об'єднані брендом "Delivery". Практично одночасно з "Делівері" була заснована компанія "DelTruck", що надає послуги індивідуальних перевезень повними фурами. У 2013 році було звершено першу міжнародне перевезення, яка заклала основу формування міжнародної компанії "Delivery-International". Двома роками пізніше в групу компаній "Delivery" увійшла страхова компанія "Кворум", яка зробила акцент на забезпеченні страховим покриттям діяльності логістичних компаній при перевезеннях вантажів і багажу.

Які передові технології застосовуються в роботі компанії? Враховується позитивний оп ит інших країн?

Ми будуємо свою діяльність на розумінні того, що всі наші зусилля повинні відповідати інтересам нашого головного роботодавця - клієнта. Ми створюємо основу для довірчого співробітництва з ним, щоб відкрито інформувати про важливі питання розвитку компанії, а також отримувати зворотний зв'язок для вдосконалення власних бізнес-процесів.

У цьому контексті передові технології відіграють важливу, навіть вирішальну роль. Ми, звичайно ж, дивимося на успішний міжнародний досвід, однак коригуємо кожне рішення під український ринок і під українського споживача, пропускаємо через призму нашої компанії і нашої цільової аудиторії.

Наприклад, так званий NPS (індекс споживчої лояльності) вимірюється в усьому світі всіма передовими корпораціями. Десятки, не сотні компаній в кожній країні пропонують свої професійні послуги з опитуванням клієнтів для вимірювання NPS.

Розуміючи високий ризик суб'єктивного оцінювання відповідей клієнтів сторонніми компаніями і відстрочка аналізу отриманих результатів, ми запустили власний внутрішній сервіс по оцінці задоволеності якістю послуг компанії. В основі вимірювання NPS - оцінки клієнтів по кожному окремому представництву, які доступні онлайн всім співробітникам компанії. Фактично, ми стерли абсолютно всі бар'єри між клієнтом, робочими офісу або складів, а також ТОП-менеджментом, для того, щоб почути і зрозуміти кожного, а також швидко прийняти необхідні управлінські рішення. Для кожного з нас чесні коментарі та оцінки клієнтів - це сильна мотивація ставати краще! Вони корисні ще й тому, що змушують кожного з нас "вилізти" зі своєї шкаралупи, подивитися на звичні речі під новим кутом, дати новий виток життя компанії.

Крім цього, в компанії, звичайно ж, реалізовані такі технологічні сервіси, без яких сьогодні не може існувати жоден поважаючий себе бізнес: мобільний додаток, особистий кабінет клієнта на сайті, корпоративна соціальна мережа, хмарні рішення для комфортної віддаленої роботи співробітників, особистий кабінет перевізника , електронний документообіг, програма лояльності для клієнтів, відкриті для клієнта KPI роботи компанії на сайті "Делівері", СRM система.

Яка географія перевезень компанії? Якими активами володіє компанія? Зараз "Делівері" це: понад 1500 рейсів на місяць, 316 представництв по Україні, 27 сортувально-розподільчих центрів, 15 регіональних офісів по обслуговуванню клієнтів, деливери-HUB. Центральний офіс з обслуговування клієнтів.

Чи існує в сфері Вашої професійної діяльності таке поняття, як "Кодекс честі"? Ваш професійний і особистий "Кодекс честі". Особистий кодекс честі збігається з професійним: залишатися людиною за будь-яких обставин, чесно конкурувати, допомагати тим, хто цього потребує - підтримкою, порадою, прикладом, тримати слово, говорити правду - якою б час складною вона не була.

Як велика кількість різних людей змусити думати про успіх однієї компанії? Виключно командним духом. А він базується на взаємній повазі, чесності і дотриманні свого слова.

Бути сьогодні успішним - це кидати виклик самому собі. Щодня ставати краще версії себе вчорашнього. Ні на мить не зупинятися: ні перед перешкодами, ні перед можливостями, тому що, одне має на увазі інше.

Ваш улюблений афоризм? Краще бути, ніж здаватися.

Хто з видатних діячів людства може бути зразком для співробітників Вашої компанії? Можливо, відповідь здасться дивним, але для мене це Имхотеп - давньоєгипетський архітектор, лікар, астроном, письменник, радник фараона. Імхотеп спроектував першу ступеневу піраміду поблизу Мемфіса - усипальниці фараона Джосера, а також комплекс архітектурних споруд, яка оточує піраміду, є винахідником колони в архітектурі. Таким чином, Имхотеп виступив як основоположник архітектурної традиції всього Стародавнього царства.

У чому ж аналогія Имхотепа насилу в "Делівері"? - Складні форми, важкі вантажі, вимоглива логістика - все це вимагає простого рішення, якому передує глибокий аналіз і задіяння великої купи ресурсів. У підсумку, як і з побудованої пірамідою - клієнт бачить тільки кінцевий результат, не усвідомлюючи до кінця, яка колосальна робота була пророблена.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Щастя не в грошах - це однозначно. Але в задоволенні їх заробляти і витрачати. Заробляти відданою улюбленою роботою. Витрачати - на подарунки рідним і близьким. З такого кругообігу речей і складається повноцінне життя. Не тільки для чоловіка, але і для успішної жінки.

Яке диво світла ви б хотіли перенести в своє рідне місто? Що б воно символізувало? Не зовсім чудо світу, але частина сучасного мистецтва. Геніальна японська художниця Яйої Кусама створює виняткові, фантастичні, химерні інсталяції, не схожі ні на що, створене ще людиною. Одна з них носить назву "Нескінченність". Відчуття кольорів, ліній і форм - все тут говорить про виклик вічності. Про безсмертя. Про глибину життя.

Якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали? Звичайно, "Делівері".

Уявіть що до Вас в гості завітав Президент Америки з проханням показати Україні. Куди б ви його запросили на екскурсію? Звичайно, фігура Президента Америки вимагає відповідного високого рівня запрошення. Саме тому на ароматну каву я б запросила пана Президента в Центр обслуговування клієнтів "Делівері" - першого в Україні логістичного HUB, відкритого ще в 2015 році. Це вільний майданчик для професійного спілкування фахівців логістичної і дотичних галузей, де проводяться конференції, бізнес-сніданки, майстер-класи. Клієнти стикаються з Топ-менеджерами великих компаній, учні - з майбутніми менторами. З розкладом заходів Центру обслуговування клієнтів завжди можна ознайомитися на сайті delivery-auto.com.ua, відвідати Логістичний HUB можна за адресою: м.Київ, вул. Велика Васильківська 15/2. Раді вітати кожного!

Що ж стосується країни в цілому, то Президента Америки я б однозначно запросила на Західну Україну, адже цю землю можна сміливо назвати колискою національної культури - тут збереглися старовинні традиції, народні обряди і еклектичні звичаї, дивовижна регіональна кухня. Втім, це далеко не весь список "козирів" західної батьківщини Тараса Шевченка: вистачає тут і старовинних фортець та історичних архітектурних споруд, і творінь природи. Але найбільший скарб цієї землі - це її люди. Щирі, усміхнені, привітні і завжди гостинні.

Що є гордістю вашої компанії? Найголовніший капітал компанії - це наші люди, що володіють високим професіоналізмом і відповідальністю, якісно виконують свої обов'язки. Досвід і знання кожного створюють перспективний вектор розвитку "Делівері". Нас об'єднують одні цілі, до яких ми прагнемо, поважаючи і підтримуючи один одного.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Моя мрія як професіонала - першість "Делівері" на ринку перевезень: і за кількісними показниками, і по сервісу. Моя мрія як людини - звичайно, це світ на українській землі, відтворення територіальної цілісності. А моя мрія як жінки - надто особисте, щоб її озвучувати (посміхається).

"Ходльмаер Логистикс Україна" входить до групи компаній "Ходльмаер Інтернешінл", що об'єднує 12 компаній в 14 країнах Європи.

Виконавчий директор – Тетяна Стрельцова

Існуючі на даний час корпоративні нагороди ?: За більш ніж 60-річну історію, величезна кількість нагород і премій отримала компанія в різних сферах. Компанія неодноразово була переможцем в різних номінаціях Австрійської ТОРОГОВИЙ Палати (2012, 2014 року). Визнана кращим перевізником таких брендів як FIAT Group (2007), RENAULT-NISSAN (2012), CNH (2012), SKODA (2018). Український підрозділ Компанії успішно працює більше 10 років, і за останні роки, є багаторазовим переможцем "Національного бізнес-рейтингу", увійшовши в Топ-100 (золото) по м.Києву та Топ-100 (срібло) по Україні.

Найзначніші події Вашої компанії в 201 8 році. За поточний рік компанія працювала над створенням нових проектів і концепцій у сфері логістики готових автомобілів: 1.Новая мультимодальная транспортна концепція Середньої / Східної Європи; 2. Презентація спеціального проекту на Всесвітньому економічному форумі; 3. електромобільні - логістична концепція для Європи.

Слоган Вашого підприємства (ТМ): People in Logistics - Люди в логістиці.

Хто чи що є талісманом Вашої компанії? Тамісман – прерогатива для тих, хто покладається на знаки і має упередження. Ми заряджені на удачу, не гірше будь-якого талісмана! Наш шлях тернистий і ми досягаємо успіху своїми руками, не сподіваючись на миленьких звірків або агресивних хижаків.

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети ?: Довіра – це величезний кредит, який отримує кожен із співробітників і партнерів компанії. Виправдати його значить внести вагомий внесок у майбутні міцні відносини, який будуються на взаємній повазі сторін. Принцип довіри допомагає співробітникам компанії розкривати свій потенціал, виконувати не тільки стандартні щоденні завдання, але і брати участь в розвитку нашої корпорації, реалізовуючи нові цікаві проекти, підвищуючи свій професіоналізм.

Чесність – один з основних принципів, так як є незмінним супутником стабільних бізнес відносин.

Як ви вважаєте, що дозволило ваше й компанії вийти в лідери логістичної галузі? У чому ваша унікальність? Більш ніж 60-ти річний досвід компанії в сфері логістики готових автомобілів, дозволив нам перенести цей досвід в Україну, і надати нашим клієнтам рівень європейського сервісу, незважаючи на, часом, труднощі і нестабільність в економічній сфері нашої країни. Використовуючи досвід, і, спираючись на принципи, перш за все загальнолюдські і партнерські, ми з упевненістю можемо сказати, що завдяки бажанню розвиватися і працювати, ми домоглися успіхів і поваги на ринку.

Також виділять нашу компанію серед інших високий рівень екологічної, соціальної відповідальності. Завдяки використанню з більш низькою емісією машин (близько 70% парку – вище категорії 5EURO), скоротилися викиди СО2 на 65 тис. Тонн. Також ми виробляємо поновлювану енергію завдяки гідроелектростанції в Швертберге (Автрія), а також сонячним колекторним геліосистемам в Тонгерені (Бельгія), Енеке (Чехія). "GO-GREEN" – корпоративна філософія присутня в щоденному буденності нашої компанії.

Які передові технології застосовуються в роботі компанії? Чи враховується позитивний досвід інших країн? Нікого вже не здивуєш сучасним оснащенням вантажівки або IT- рішенням для офісу. Хочу зупинитися на унікальній програмі, яка у нас розроблена і дає міцні поросли. Це наша внутрішня програма мотивації співробітників компанії без винятку і зветься вона "MOVE" - Безперервний процес поліпшення.

Даная програма має в своїй основі ряд принципів японська філософії управління персоналом.

Мета, яку ставить перед собою керівник - підвищити ефективність роботи підприємства в основному за рахунок підвищення продуктивності праці працівників. Кожен із співробітників компанії може подати брати участь в поліпшенні робочого процесу, в якому безпосередньо задіяний шляхом подачі "раціоналізаторської пропозиції", будь то водій, приймальник або клерк будь-якого рівня.

Для внесення пропозиції співробітнику досить на ресурсі компанії зробити короткий опис своєї пропозиції. До 65% пропозицій після вивчення компетентними фахівцями впроваджуються в виробничі процеси, а люди отримують винагороди від керівництва. Ефективність від впровадження такого роду пропозицій вражає результативністю.

Іншою важливою особливістю японського менеджменту є концепція безперервного навчання. Менеджмент нашої компанії впевнений, що безперервне навчання призводить до постійного вдосконалення майстерності. Кожна людина шляхом безперервного навчання може поліпшити виконання своєї роботи. Це призводить до саморозвитку, а досягнуті результати приносять моральне задоволення.

У компанії говорять на 25 мовах, разом працюють, діляться досвідом, збагачуючи ресурс компанії своїм досвідом, знаннями, вкладаючи в неї душу.

Яка географія перевезень компанії? Якими активами володіє компанія? Завдяки широкій мережі нашої компанії, ми покриваємо перевезення по всій Європі, виробляємо доставку в Азію і на Близький Схід. У списку наших послуг транспортування наземним (авто і ж / д) транспортом, і морськими перевезеннями (поромами і судами). У компанії працює 1 800 співробітників. Крім транспорту (780 автовозів і 20 спеціалізованих ж / д складів), наша компанія володіє істотними складськими ресурсами в розмірі 1.700.000 м2, що забезпечує одноразове зберігання 50 тис. Автомобілів, транспортує до кінцевого споживача близько 2 млн. Автомобілів в рік і здійснює приймання 1 млн. автомобілів на автозаводах Європи як релизинг-агент (Mercedes, Jaguar, AUDI, Ford, BMW).

Чи існує в сфері Вашої професійної діяльності таке поняття, як "Кодекс честі"? Ваш професійний і особистий "Кодекс честі". Особисто мені важко собі уявити успішну людину, який нехтує загальнолюдськими принципами. Кодекс честі є розкішшю і слідують йому на основі самовизначення, за умови, що людина згодна з ним. Він не може бути нав'язаний просто тому, що це - спосіб життя. Я вважаю, що тільки особистість самоопределившаяся може шляхом самооцінки визначити даний статус як постійний, і віднести себе до числа людей "кодексу честі".

Яким чином велику кількість різних людей змусити думати про успіх однієї компанії? Змусити – неможливо. У кожної людини своя картина життєвих цінностей. Наше завдання – знайти в кожній індивідуальній картині місце для нашої компанії. Для кого-то великою цінністю буде шанобливе ставлення колег і наставників, для кого-то – можливість реалізувати свої ідеї, для кого-то – побачити, як працюють філії в інших країнах, а для кого-то – стабільний дохід.

І ось тут люди, що реалізують бажання зі свого особистого списку, стають злагодженою командою.

Бути сьогодні успішним – це "Прагни не до тієї, щоб домогтися успіху, а до того, щоб твоє життя мала сенс" - так вважав Ейнштейн. І, напевно, успіх – це і є осмислена життя.

Ваш улюблений афоризм? "Я переконався, що слід більше довіряти тим, хто вчить, а не тим, хто наказує" Августин "Блаженний" (Аврелій)

Хто з видатних діячів людства може бути зразком і прикладом для співробітників Вашої компанії? Хочу відзначити одного з наших сучасників. Ілон Маск. Чому? Інноваційний, безстрашний, самобутній, з нестандартним мисленням. Саме ці якості виділяють його серед інших діячів сьогоднішнього дня. Актуально, та й TESLA хороша!

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Щастя – це одномоментний стан душі, що характеризується повним задоволенням життєвого моменту. Що стосується грошей, то вже дуже хотілося б перманентного стану задоволення не тільки душі, а й тіла.

Яке диво св е т а Ви хот е чи б и перенести в сво й р об дно й місто? Чт про б и воно символ і з ІРО валі? Нехай чудеса світла залишаються на своїх місцях. А з приводу символів ... Думаю, символ Надійності і Особистою Відповідальності припав би дуже до речі.

Якби Ви відкрили нову планету, як би Ви її назвали? Поки не замислювалася, більше зайнята справами на планеті Земля

Уявіть, що до Вас в гості приїхав Президент Америки з проханням показати Україну. Куди б Ви його запросили на екскурсію?

Львів, Київ, Харків, Одеса - чотири точки на карті України; захід, центр, схід і південь. Чотири абсолютно різних міста, географічно, ментально і архітектурно. Все дуже цікаві і колоритні.

По дорозі з Києва до Харкова обов'язково завезла б президента в рідну Полтаву на вареники

Що є гордістю вашої компанії? Звичайні люди ! Людина - найбільша цінність.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Якщо "так", то яка? Ну ось ця, про вареники в Полтаві для американського президента.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал