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СпортLady

"Люди вмирають, коли ми ЧС проводимо": улюблений актор Путіна закликав всіх "валити" з Росії

9.9тЧитати новину російською

Скандально відомий російський актор Олексій Панін, який називає себе "улюбленим актором Путіна", закликав усіх "валити" з Росії.

Так актор відреагував на ініціативу лідера ЛДПР Володимира Жириновського, який запропонував при суперечці батьків за право опіки передавати дитину в іншу сім'ю, пише російський телеканал "360".

Олексій Панін

Панін заявив, що такий закон ніколи не приймуть, і підкреслив, що його не цікавить нічого з того, що відбувається в Росії.

"Мені не цікаво, що говорить Жириновський. Не цікаво, що відбувається в Держдумі. Мені не цікаво, що відбувається в цій країні", - сказав актор.

За його словами, "в цій країні ніколи нічого не зміниться". При цьому він додав, що його більше хвилює, що в Росії "люди вмирають, коли ми чемпіонати світу проводимо".

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Наостанок Панін дав пораду росіянам: "Якщо вони хочуть хоч трохи пожити як люди, нехай продають все, що у них є, і валять з цієї країни".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Панін висловив сумніви в інтелектуальних здібностях половини населення Росії.

Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2018
Особи
Олексій ПанінВолодимир Жириновський
Місце
Росія
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Ivan Rus
Ivan Rus
Желаю Панину свалить в процветающую украину
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Ivan Rus
Ivan Rus
С куя ли Панин назван любимым? Кастрюлькины фантазии. Панин со своей женой судится из за ребёнка - вот пусть сам валит
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