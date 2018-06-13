"Люди вмирають, коли ми ЧС проводимо": улюблений актор Путіна закликав всіх "валити" з Росії

Скандально відомий російський актор Олексій Панін, який називає себе "улюбленим актором Путіна", закликав усіх "валити" з Росії.

Так актор відреагував на ініціативу лідера ЛДПР Володимира Жириновського, який запропонував при суперечці батьків за право опіки передавати дитину в іншу сім'ю, пише російський телеканал "360".

Олексій Панін

Панін заявив, що такий закон ніколи не приймуть, і підкреслив, що його не цікавить нічого з того, що відбувається в Росії.

"Мені не цікаво, що говорить Жириновський. Не цікаво, що відбувається в Держдумі. Мені не цікаво, що відбувається в цій країні", - сказав актор.

За його словами, "в цій країні ніколи нічого не зміниться". При цьому він додав, що його більше хвилює, що в Росії "люди вмирають, коли ми чемпіонати світу проводимо".

Наостанок Панін дав пораду росіянам: "Якщо вони хочуть хоч трохи пожити як люди, нехай продають все, що у них є, і валять з цієї країни".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Панін висловив сумніви в інтелектуальних здібностях половини населення Росії.