"Люди, ви чого?" Собчак заступилася за скандал з порно Асмус

Російська телеведуча Ксенія Собчак заступилася за актрису Христину Асмус, яка потрапила у скандал через секс-сцену у фільмі "Текст".

Так, вона заявила, що справжньому режисерові неможливо відмовити. Просто включили камеру, Асмус попросили роздягнутися і вона виконала свою роботу. Про це Собчак написала на своїй сторінці в Instagram.

Ксенія Собчак і Христина Асмус

"Тут Харламов страшно засмучений в Instagram, що хейтери тролять його і обзиваються через порносцени його дружини в фільми "Текст". Люди, ви чого? Вона ж актриса, що тут такого взагалі? Ви розумієте що справжньому режисерові неможливо відмовити? Просто включили камеру, режисер попросив роздягнутися.... І Христина не стала говорити: "Ну, я навіть не знаю, ось прям треба роздягнутися?! Ну дивно це все — ні, не піду!" — зазначила Собчак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ксенія Собчак поскаржилася на те, що її шоу втратило перегляди через те, що там були кадри з фільму "Текст", в якому знялася Крістіна Асмус. Повне відео скандальної порносцени з актрисою дивіться тут.

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