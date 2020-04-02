"Люди стали загрозою для світу": новий кліп The Hardkiss викликав ажіотаж у мережі

Український гурт The Hardkiss представив новий кліп на композицію "Гора".

Відео було опубліковано на офіційному каналі колективу на YouTube (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

The Hardkiss Instagram @the_hardkiss

Артисти позиціонують пісню, як легенду про останній шанс для людства. За словами Юлії Саніної, ця композиція про те, який жахливий слід люди залишають після себе.

"Ось вам моя легенда. Коли світ заполонив хаос і ненависть, коли люди стали загрозою для світу і один для одного, – Небо перестало чути людину. І тоді люди звернулися до Гори... Щоб вона, мудра й висока, передала послання. І Гора погодилася. А Небо почуло й в останній раз дало людству живої роси, загасило пожежі, наповнило річки і змило ненависть. Востаннє", – каже співачка.

кадр з відео

У коментарях під відео шанувальники почали обговорювати відеороботу. Користувачі прийшли в захват від нового кліпу. Деякі навіть зізнавалися, що не змогли стримати сліз.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що солістка українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна розповіла, як ледь не розлучилася з чоловіком Валом Бебко.

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