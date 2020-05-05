"Люди не прийшли вбивати!" Познер висловився про захоплення України Росією

Російський ведучий і журналіст Володимир Познер заявив, що якби Росія хотіла захопити Україну в 2014 році, то у неї б це вийшло, але в уряду РФ не було такого плану.

Про це Познер розповів в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Володимир Познер

"Якщо був план захопити Україну, то це можна було б зробити. Жодних проблем. Якби Росія хотіла захопити Україну, то це було б не складно. Все-таки сили абсолютно не рівні. Я думаю, такого плану не було. Це перше. Звичайно, люди не прийшли вбивати, такої мети не було, але військові зіткнення призводять до смертей. Чи згоден я з політикою Росії щодо тодішньої України? Не згоден. Але розумію, чому це відбувалося", – заявив Познер.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Познер заявив, що анексія Криму не є помилкою Росії. Також, він додав, що, на його думку, жителі півострова погодилися б стати частиною РФ.