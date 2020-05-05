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6 травня • оновлено в 07:19
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"Люди не прийшли вбивати!" Познер висловився про захоплення України Росією

11.3т
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Російський ведучий і журналіст Володимир Познер заявив, що якби Росія хотіла захопити Україну в 2014 році, то у неї б це вийшло, але в уряду РФ не було такого плану.

Про це Познер розповів в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Володимир Познер

Володимир Познер

"Якщо був план захопити Україну, то це можна було б зробити. Жодних проблем. Якби Росія хотіла захопити Україну, то це було б не складно. Все-таки сили абсолютно не рівні. Я думаю, такого плану не було. Це перше. Звичайно, люди не прийшли вбивати, такої мети не було, але військові зіткнення призводять до смертей. Чи згоден я з політикою Росії щодо тодішньої України? Не згоден. Але розумію, чому це відбувалося", – заявив Познер.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Познер заявив, що анексія Криму не є помилкою Росії. Також, він додав, що, на його думку, жителі півострова погодилися б стати частиною РФ.

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Автор
Марія Дідик
Особи
Дмитро Гордон Володимир Познер
Тег
шоу-бизнес
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Коментарі
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11
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Перепил Недо
Перепил Недо
Попытка захвата всей Украины обернулась бы немедленным крахом Орды. Нефиг обращать внимание на старого маразматика.
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4
0
Левченко Андрій
Левченко Андрій
перекрашенный отрабатывает у очередного хозяина
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2
0
Галицький Данило
Галицький Данило
Ты мальчик с бугра, у совка тоже не было проблем с ,,интернациональной помощью'' Афганистану?! Где совок, а валодя? ВАМКРЫШ валодья!
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5
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