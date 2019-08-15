Люди Дженніфер Лопес влаштували бійку в Пітері: відео

Кілька людей з гастрольного колективу американської співачки Дженніфер Лопес влаштували бійку в одному з готелів Санкт-Петербурга.

Конфлікт стався після того, як дівчина, котра жила в готелі, спробувала пройти в свій номер по проходу, повністю зайнятому багажем і членами команди американської співачки.

Дженіфер Лопес

За словами постраждалої, конфлікт почався через те, що команда Лопес не давала їй піднятися в її номер, і грубо відреагувала на прохання. Вони ображали дівчину, сміялися над нею, а в якийсь момент навіть вдарили по обличчю.

"Я попрямувала до виходу, голосно кричучи, щоб викликали поліцію і звала охорону, але на мене напали ззаду, потягнувши за волосся", - додала Хованова.

Як раніше писав OBOZREVATEL, відомий американський бейсболіст, наречений поп-співачки Дженніфер Лопес Алекс Родрігес став жертвою грабіжників. Так, з автомобіля спортсмена викрали ювелірні вироби і електроніку. Інцидент трапився 11 серпня в Сан-Франциско, поки Родрігес вечеряв після бейсбольного матчу.

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