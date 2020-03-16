Режисерка фільмів для дорослих Векс Ешлі закликала всіх людей, хто не хоче заразитися коронавірусом, брати приклад з акторів, що знімалися в порнофільмах.

Так, за словами жінки, її рекомендації засновані на тому, що порноактори ретельніше стежать за гігієною і здоров'ям. Про це вона повідомила виданню Mashable.

Фото: mashable.com

"Коли твоє тіло – це твоя робота, ти дбаєш про гігієну, чистоту і профілактику набагато більше, ніж звичайна людина. Тому порноактори набагато краще розбираються в тих речах, про які навіть не замислюються люди, які не взаємодіють регулярно з чужими тілесними рідинами", – сказала Ешлі.

Вона також додала, що призупинила зйомки одного зі своїх проєктів через коронавірус. Так само вчинили й в деяких інших студіях, адже для більшості порноакторів робота з дому є неможливою.

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