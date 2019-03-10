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"Любов'ю служіть": розлучена Лорак заінтригувала фанів загадковим фото

1.8тЧитати матеріал російською

Українська співачка Ані Лорак, яка розлучилася зі своїм чоловіком Муратом Налчаджиоглу, здивувала фанатів новим постом у соцмережі.

Так, артистка оприлюднила на своїй сторінці в Instagram нову фотографію, супроводивши її неоднозначним підписом: "Любов'ю служіть одне одному".

На портретному чорно-білому знімку Лорак позує, склавши руки біля скроні. Багато фоловерів відзначили, що вона вийшла дуже сумною на фото.

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"Любов'ю служіть": розлучена Лорак заінтригувала фанів загадковим фото

instagram.com/anilorak/

"Неймовірний погляд, у саме серце", "Красива, але сумна", "В очах якась душевна печаль", "Що означає ця фраза?" "Ні про що", — пишуть у коментарях.

"Любов'ю служіть": розлучена Лорак заінтригувала фанів загадковим фото
"Любов'ю служіть": розлучена Лорак заінтригувала фанів загадковим фото
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"Любов'ю служіть": розлучена Лорак заінтригувала фанів загадковим фото
"Любов'ю служіть": розлучена Лорак заінтригувала фанів загадковим фото
"Любов'ю служіть": розлучена Лорак заінтригувала фанів загадковим фото
"Любов'ю служіть": розлучена Лорак заінтригувала фанів загадковим фото
"Любов'ю служіть": розлучена Лорак заінтригувала фанів загадковим фото
"Любов'ю служіть": розлучена Лорак заінтригувала фанів загадковим фото
"Любов'ю служіть": розлучена Лорак заінтригувала фанів загадковим фото

Ані Лорак

Ані Лорак

instagram.com/anilorak/

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Ані Лорак
Теги
шоу-бизнесфотографииInstagram
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