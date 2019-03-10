"Любов'ю служіть": розлучена Лорак заінтригувала фанів загадковим фото

Українська співачка Ані Лорак, яка розлучилася зі своїм чоловіком Муратом Налчаджиоглу, здивувала фанатів новим постом у соцмережі.
Так, артистка оприлюднила на своїй сторінці в Instagram нову фотографію, супроводивши її неоднозначним підписом: "Любов'ю служіть одне одному".
На портретному чорно-білому знімку Лорак позує, склавши руки біля скроні. Багато фоловерів відзначили, що вона вийшла дуже сумною на фото.
instagram.com/anilorak/
"Неймовірний погляд, у саме серце", "Красива, але сумна", "В очах якась душевна печаль", "Що означає ця фраза?" "Ні про що", — пишуть у коментарях.
Ані Лорак
instagram.com/anilorak/
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Причиною розриву відносин стала зрада Мурата, яка потрапила на відео з молодою моделлю Яною Бєляєвою.
Інформація про те, що співачка вирішила розлучитися, з'явилася в жовтні 2018 року.
Позов до суду був поданий 4 грудня 2018 року, а перше засідання відбулося 24 грудня.
31 січня Ані Лорак офіційно розлучилася з Налчаджиоглу, з яким прожила в шлюбі майже 10 років.
Брат співачки розповів подробиці, уточнивши, що дочка Софія після розлучення повинна залишитися з матір'ю.
1 лютого Лорак вперше з'явилася на публіці після офіційного розриву, показавши щасливе фото.
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