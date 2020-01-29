"Любов'ю ситий не будеш": скандальна "Міс Львова" розповіла, як вибирає "самця"

Володарка титулу "Міс Львів-2018" Наталія Болюх, яка потрапила в скандал з поїздкою в Росію, розповіла про те, якого чоловіка вона собі шукає.

Про це дівчина розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

instagram.com/topnatalia

"Красива, вихована, розумна жінка апріорі не може бачити себе поруч з обділеним інтелектом, хамським мужланом, злиденним духом і на кишеню. Природний процес відбору, коли на підсвідомому рівні, леді вибирає більш сильного, привабливого, успішного джентельмена. Це не меркантильність, не цинізм, це здоровий прагматизм у виборі надійного самця, що забезпечить своє потомство і захист сім'ї", - написала Болюх.

instagram.com/topnatalia

"Зв'язуватися з невдахою - згубно для жінки. Однією любов'ю ситий не будеш, і одного разу, проблема побуту нещадно зжере всі відносини, без залишку. Зазвичай невдаха вибирає одну і ту ж лінію поведінки. Бачачи, що інші чоловіки цінують своїх жінок, доглядають і балують, він, щоб не відчувати себе нікчемним, не прагне так само цінувати і доглядати, а навпаки намагається принизити гідність жінки, висміюючи будь-які бажання", - додала дівчина.

Раніше OBOZREVATEL писав, що володарка титулу "Міс Львів-2018" Наталія Болюх, яка потрапила в скандал із поїздкою в Росію, часто балує своїх шанувальників яскравими знімками. Вона показує не тільки місця, де проводить час, але і демонструє на фото спокусливу фігуру, оголюючи деякі частини тіла.

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