"Любов'ю ситий не будеш": скандальна "Міс Львова" розповіла, як вибирає "самця"

Володарка титулу "Міс Львів-2018" Наталія Болюх, яка потрапила в скандал з поїздкою в Росію, розповіла про те, якого чоловіка вона собі шукає.
Про це дівчина розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
instagram.com/topnatalia
"Красива, вихована, розумна жінка апріорі не може бачити себе поруч з обділеним інтелектом, хамським мужланом, злиденним духом і на кишеню. Природний процес відбору, коли на підсвідомому рівні, леді вибирає більш сильного, привабливого, успішного джентельмена. Це не меркантильність, не цинізм, це здоровий прагматизм у виборі надійного самця, що забезпечить своє потомство і захист сім'ї", - написала Болюх.
instagram.com/topnatalia
"Зв'язуватися з невдахою - згубно для жінки. Однією любов'ю ситий не будеш, і одного разу, проблема побуту нещадно зжере всі відносини, без залишку. Зазвичай невдаха вибирає одну і ту ж лінію поведінки. Бачачи, що інші чоловіки цінують своїх жінок, доглядають і балують, він, щоб не відчувати себе нікчемним, не прагне так само цінувати і доглядати, а навпаки намагається принизити гідність жінки, висміюючи будь-які бажання", - додала дівчина.
Красива, вихована, розумна жінка апріорі не може бачити себе поруч з обділеним інтелектом, хамським мужланом, злиденних духом і на кишеню. ☝🏽Естественний процес відбору, - коли на підсвідомому рівні, леді вибирає більш сильного / привабливого / успішного джентельмена. Це не меркантильність, що не цинізм, це здоровий прагматизм у виборі надійного самця, що забезпечить своє потомство і захист сім'ї. 🙏🏼 Зв'язуватися з невдахою - згубно для жінки. 🤷🏼♀️Одной любов'ю ситий не будеш, і одного разу, проблема побуту нещадно зжере всі відносини, без залишку. 💯Обично невдаха вибирає одну і ту ж лінію поведінки. Бачачи, що інші чоловіки цінують своїх жінок, доглядають і балують, він, щоб не відчувати почуття своєї нікчемності, не прагне так само цінувати і доглядати, а навпаки намагається принизити гідність жінки, висміюючи будь-які бажання. 🤦🏼♀️Такім чином він намагається вбити двох зайців: вибудовує авторитет, не докладаючи зусиль і тисне на жінку, виробляючи в ній комплекс провини за те, що бажає кращого життя. Ніхто не застрахований від помилки у виборі людини, але не помиляється той, хто нічого не робить. ☝🏽Важнее робити висновки і якнайдалі, виблискуючи п'ятами, летіти від різного болота, що буде затягувати, висмоктуючи соки. Такі індивіди не змінюються, стаючи, по життю, пристосуванцями. 🦌Оні не розвиваються, які не тягнуться вгору, не витягують у світ своїх жінок, не читають книг, не цікавляться проблемами близьких, постійно скаржаться і бояться різних змін. Фразу "приймай мене таким, який є", вони викручуються в інший зміст - "ти не настільки важлива, щоб хоч якось враховувати твої побажання". Вони живуть усталеними стереотипами, що найкраще місце жінки - кухня, краща прикраса - ганчірка для підлоги, а кращі духи - запах пиріжка з капустою ... 👩🏼🍳 Жінка, що робить ставку на гідного / забезпеченого / утвореного чоловіка, відкидаючи "простого мужика з робочого кварталу ", - робить ставку на життя, а не на існування ... 🧘🏼♀️Ібо добре знає наслідки подібного существованія.❤️ # всемлюбві❤️
Раніше OBOZREVATEL писав, що володарка титулу "Міс Львів-2018" Наталія Болюх, яка потрапила в скандал із поїздкою в Росію, часто балує своїх шанувальників яскравими знімками. Вона показує не тільки місця, де проводить час, але і демонструє на фото спокусливу фігуру, оголюючи деякі частини тіла.
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