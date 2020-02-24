Любові Успенській – 66: як зірка шансону виглядала в молодості

Російська співачка українського походження, виконавиця російського шансону Любов Успенська 24 лютого відзначає свій день народження.

Так, їй виповнюється 66 років. Успенська – багаторазова володарка премії "Шансон року". Про те, як співачка виглядала в молодості та як складалася її творча кар'єра, розповість OBOZREVATEL.

Любов Успенська instagram.com/uspenskayalubov_official

Любов Успенська (при народженні Сіцкер) народилася 24 лютого 1954 року в Києві.

Її батько, Залман Сіцкер, був євреєм, працював директором Київської фабрики побутової техніки. Мати, Олена Чайка, – медсестра з Ашхабада, була, за однією версією, українкою, за іншою – циганкою.

Любов Успенська в молодості Pinterest

За словами самої Успенської, її мама померла при пологах, в ніч на 24 лютого 1954 року в пологовому будинку в Києві, персонал якого відзначав День Радянської армії і Військово-морського флоту. За ніч ніхто з медиків не підійшов до породіллі.

До п'яти років Любов Успенську виховувала бабуся по батькові Тетяна Сіцкер.

Любов Успенська в молодості Pinterest

У Києві майбутня зірка шансону закінчила музичну школу і Київське музичне училище імені Глієра. У 70-х роках вона була дисиденткою.

У 1978 році разом з другим чоловіком, Юрієм Успенським, співачка емігрувала до США. Там вона співала в російському ресторані "Садко", а пізніше записала альбом, для якого написав кілька пісень Віллі Токарєв. Другий альбом записала спільно з Михайлом Шуфутинським.

З 1993 року Любов Успенська виступає в Москві з концертами, в радіо- і телепередачах. А в 2003-му артистка остаточно перебралася до Росії.

Найвідоміші її хіти – "Пропадаю я", "Кабриолет", "Пропади ты пропадом", "Небо", "Еще не поздно" та інші.

Любов Успенська

Чоловік співачки – Олександр Плаксін, з яким вона одружена з 1989 року. Він став четвертим чоловіком Любові Успенської. У пари є дочка Тетяна Плаксина, яка народилася в 1989 році.

Любов Успенська з сім'єю Pinterest

Любов Успенська з дочкою sobesednik.ru

Шанувальники Успенської часто захоплюються тим, як вона виглядає в своєму віці. За словами Успенської, виглядати молодо їй допомагає пластика – співачка не приховує, що неодноразово вдавалася до процедури армування золотими нитками.

А на думку експертів, Успенська також вдавалася до кругової підтяжки обличчя і контурної пластики губ.

Зірка шансону часто в соцмережах ділиться відвертими фото, наприклад, в білизні або купальнику, демонструючи підтягнуту фігуру.

Любов Успенська instagram.com/uspenskayalubov_official

Любов Успенська instagram.com/uspenskayalubov_official

Любов Успенська instagram.com/uspenskayalubov_official

Любов Успенська instagram.com/uspenskayalubov_official

Любов Успенська instagram.com/uspenskayalubov_official

Любов Успенська instagram.com/uspenskayalubov_official

Любов Успенська instagram.com/uspenskayalubov_official

Любов Успенська instagram.com/uspenskayalubov_official

Відзначимо, в лютому 2020 року Любов Успенська потрапила в скандал: її дочка, яка бореться з хворобою і психологічними проблемами після аварії в 2018 році на Коста-Ріці, заявила про знущання з боку артистки.

Однак пізніше Тетяна Плаксина вибачилася перед матір'ю, а сама співачка заявила, що в усіх проблемах з її дочкою винен її чоловік, з яким вона вирішила розлучитися.

Дочка Успенської після скандалу, що розгорівся, поїхала до США – за словами артистки, Тетяна Плаксина "взяла суму грошей, отриману за продажну інформацію" і поїхала до батька, який проживає в Сполучених Штатах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Любов Успенська відвідала програму AGENTSHOW з Анастасією Івлєєвою, де зізналася, що на її очах колись вбили шістьох людей.

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