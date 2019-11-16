Любов Успенська зізналася в любові Україні та викликала захоплення в мережі

Російська співачка українського походження Любов Успенська провела концерти в Україні, в ході яких зізналася в любові країні.

Це сталося в кінці одного із заходів, коли зірка отримувала квіти на сцені. Вона поділилася відповідним відео на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

Успенська зізналася в любові Україні

"Тур Україною пройшов шикарно. Я б повторила. Тільки вже не з двома концертами в кожному місті, а з трьома. Неймовірно вдячна публіка, яка дарувала сили працювати й працювати, море посмішок, море оплесків. Відчувалося, що скучили за мною", – підписала Успенська.

Любов Успенська - концерти в Україні Кадр з відео

В кінці виступу публіка кричала, що співачка – найкраща. У відповідь Успенська заявила: "Я люблю вас! Хоч на секундочку згадайте про мене, тому що я вас ніколи не забуду".

У коментарях жителі різних міст України, серед яких Київ, Запоріжжя та Одеса, розхвалили концерт артистки.

"Одеса в захваті, чекаємо ще", "Вдячні за концерт в Дніпрі. Королева", "Дякую за концерт в Харкові, приїжджайте ще", "Була на концерті в Дніпрі – супер", "Концерт в Одесі був неймовірним", "У мене вся сім'я пішла на Ваш концерт. Я з подругами в Києві, мама й тітка з подругами в Харкові", – написали фанати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У 2019 Успенська записала новий хіт українською мовою "Бути без тебе" зі співаком з Одеси Андрієм Большедворським і розлютила росіян.

Коли Успенська вирушила в осінній тур Україною, росіяни зацькували її в мережі.

Тим часом, українці дуже люблять співачку і радіють її приїзду. На одному з концертів лідера Радикальної партії Олега Ляшка помітили танцюючим під її музику.

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