"Люблю Україну": Катамадзе зробила зворушливе зізнання

Грузинська співачка Ніно Катамадзе, яка заявляла про відмову виступати в Росії, зізналася, що із задоволенням жила б в Україні.

Про це вона згадала в розмові з The Lime на знімальному майданчику вокального шоу "Х-фактор" телеканалу СТБ, де займе місце запрошеного члена журі.

Вона уточнила, що практично не знаходить часу прогулятися українськими містами, коли приїжджає з концертами. Громадян країни вона вважає теплим і чуйним народом. Артистка додала, що за роки концертів в Україні між її слухачами і гуртом з'явився тісний зв'язок через взаємну любов і непрості спільні історії.

Ніно Катамадзе instagram / ninokatamadze_ukraine

"Слухачі і я – ми знайшли один одного. Це люди, яким подобається наша музика, і це перша причина. Друга – мені здається, дуже відчувається моя любов до України та її жителів. Це велика любов. А ще переживання один за одного, багато загальних і непростих історій", – сказала вона.

Катамадзе також розповіла, що про ситуацію в Україні дізнається з телевізора, а стежить за тим, що відбувається, в міру можливості.

"Я б із задоволенням жила в цій країні, це я точно можу сказати. Тут дуже теплий і чуйний народ", – зізналася вона.

Ніно Катамадзе - концерт instagram / ninokatamadze_ukraine

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ніно Катамадзе підтримала мітингувальників у Тбілісі, які збиралися біля будівлі парламенту в Грузії, і заявила, що більше не збирається виступати в Росії.

В результаті на артистку посипалася критика. Зокрема, топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов обізвав її заяву "рекламною кампанією" і зажадав від жителів Грузії вибачиться перед РФ за події 2008 року.

Популярний співак Сосо Павліашвілі закликав не засуджувати джазову виконавицю. Пізніше стало відомо, що концерт Катамадззе в Москві так і не скасували.

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