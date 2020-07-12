Ляшко в трусах привітав українців і показав свій "дзен"

Кирило Лютий Люди 19:46, 12.07.2020

Лідер Радикальної партії, екснардеп Олег Ляшко опублікував фото в трусах.

На своїй сторінці в Facebook політик привітав підписників з Днем рибалки, поставши в несподіваному образі.

На фото Ляшко стоїть на березі річки з вудкою в білих трусах, рибальських забродах, капелюсі і сонцезахисних окулярах.

"З Днем рибалки! Ловити рибу – це мій дзен. Кращий відпочинок для душі. Риболовля the 80th level – це моя рідна Чернігівщина, зачарована Десна", – написав він.

Олег Ляшко. Фото - фейсбук політика

Як писав OBOZREVATEL, раніше Олег Ляшко став татом і опублікував перший знімок свого новонародженого сина.

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