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9 травня • оновлено в 11:40
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"Лялька!" У мережі ажіотаж через архівне фото маленької дочки Пугачової

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В мережі оприлюднили архівне фото дочки російських артистів Алли Пугачової і Максима Галкіна Лізи. Знімок викликав бурхливу реакцію серед фанатів примадонни.

Так, на свілині дівчинці півтора року. Зображення розмістили на одній з фан-сторінок Алли Пугачової в Instagram.

Алла Пугачова з дочкою Лізою

Алла Пугачова з дочкою Лізою

Teleprogramma.pro

Фотографія Лізи Галкіної стала предметом бурхливих обговорень для користувачів мережі. Фанати зоряної пари розхвалили її біляві кучеряве волосся і "лялькове" особа з великими очима.

Дочка Пугачової Ліза Галкіна в півтора року

Дочка Пугачової Ліза Галкіна в півтора року

Instagram @allapugachevaandherfamily

Більшість користувачів порівняли дівчинку з лялькою, так як в дитинстві вона мала досить "картинної" зовнішністю.

"Вона як лялька! І на маму дуже схожа", – відзначили шанувальники.

"Лялька!" У мережі ажіотаж через фото маленької дочки Пугачової

Instagram @allapugachevaandherfamily

"Лялька!" У мережі ажіотаж через фото маленької дочки Пугачової

Instagram @allapugachevaandherfamily

"Лялька!" У мережі ажіотаж через фото маленької дочки Пугачової

Instagram @allapugachevaandherfamily

"Лялька!" У мережі ажіотаж через фото маленької дочки Пугачової

Instagram @allapugachevaandherfamily

Відзначимо, що зараз Лізі Галкіної вже шість років. Восени 2020 року ці фірми з братом-близнюком Гаррі повинні піти в перший клас. Раніше Алла Пугачова відзначала, що зараз сім'я займається підбором школи для своїх дітей. Ліза і Гаррі добре знають французьку мову, відвідують творчі гуртки та спортивні секції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський шоумен, чоловік Алли Пугачової Максим Галкін зізнався, що його шокували знання шестирічної дочки Лізи. Артист показав відео, на якому його дочка міркує про живопис.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Єва Романова
Особи
Алла Пугачова Максим Галкін Ліза Галкіна
Місце
Росія
Теги
діти Новини Росії шоу шоу-бизнес
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