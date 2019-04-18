"Лялька силіконова": Сєдокова розлютила мережу фото з величезними оголеними грудьми

Епатажна українська співачка, екс-солістка гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова розлютила користувачів мережі пікантним знімком. На ньому вона позує в білому халаті, який ледь прикриває її пишні груди.

Шанувальники артистки заявили, що вона, як мати, не повинна виставляти своє тіло напоказ. Крім того, фоловери Седокової зазначили, що на своїй сторінці в Instagram вона показує відверті фото занадто часто.

Анна Сєдокова instagram.com/annasedokova

"Я, звичайно, захоплююся творчістю Анни. Дуже люблю її виконання. Але ця цицька вже занадто", "Силікон вирішує, але не всім заходить", "Це вже занадто", "Анна вже на себе не схожа, лялька силіконова, жах якийсь", - пишуть у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Сєдокова нарвалася на критику через вульгарний ролик, де вона оголена позує з чоловіком.

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