Лялька Аннабель "втекла" з музею, в мережі – паніка: що трапилося насправді

У мережі виник переполох через відому героїню фільмів жахів, містичну ляльку Аннабель – багато користувачів вирішили, що іграшка "ожила" і полює за ними.

Причиною послужило інтерв'ю британської актриси Аннабель Волліс, яке надрукувало видання The Hollywood Reporter. Про те, що відбулося насправді і чому виникла така реакція в мережі, пише Мedialeaks (дивіться також відео в кінці новини).

Так, 13 серпня в зарубіжних ЗМІ почали поширювати новину про те, що лялька Аннабель пропала з вітрини музею, де зберігалася довгі роки. На наступний день, 14 серпня, в мережі з'явилося спростування новини про "втечу" іграшки. Виявилося, що в той день вийшло інтерв'ю з британською актрисою Аннабель Волліс, з якого і почалася інтернет-паніка.

У мережі виник ажіотаж через "втечу" ляльки Аннабель з музею Twitter

"Притримайте моїх довбаних коней, де зараз Аннабель? Втекла? Як жива? Що за фігня!" – реагували користувачі.

Користувачі мережі подумали, що страшна лялька Аннабель "ожила" Twitter

Лялька Аннабель нібито пропала з музею Twitter

Артистка розповіла журналістам, як брала участь в зйомках фільму "Мумія" з Томом Крузом і часто бігала з ним наввипередки. Пізніше інтерв'ю з Уолліс передрукували китайські ЗМІ, однак вони не впоралися з перекладом тексту з англійської мови. У підсумку в заголовки потрапила фраза "Аннабель втекла". Саме це посіяло паніку серед вразливих користувачів соцмереж.

Актриса Аннабель Уолліс

Незважаючи на те, що новина була спростована в короткі терміни, любителі хоррора продовжили публікувати повідомлення в Twitter.

"Аннабель думає, кого вбити першим, прочитавши про себе все жарти", – відзначали вони.

Любителі фільмів жахів продовжили жарти про Аннабель Twitter

Любителі фільмів жахів продовжили жартувати про Аннабель Twitter

Що відомо про ляльку Аннабель

Аннабель – лялька і персонаж нью-йоркської легенди, в якій розповідається, що іграшка одержима духом її першої власниці. У 1970-х роках американська студентка на ім'я Донна отримала ляльку в подарунок від матері, а та, в свою чергу, купила її в магазині "секонд-хенд". Через деякий час дівчина почала помічати, що іграшка нібито самостійно рухається по дому, відчиняє і зачиняє вікна і двері в кімнаті та "спливає кров'ю". Донна також почала знаходити в своєму будинку записки з проханнями про допомогу.

Лялька Аннабель в сучасних фільмах FatCatSlim.ru

Після вивчення історії ляльки, Донна зробила висновок, що іграшка одержима духом своєї покійної власниці, 7-річної Аннабель Хіггінс. Вона померла при загадкових обставинах на тому місці, де пізніше побудували будинок, в якому жила Донна.

Як виглядає лялька Аннабель Fandom

Незабаром лялька Аннабель нібито напала на друга Донни, після чого дівчина вирішила віддати іграшку для вигнання духу відомим дослідникам паранормальних явищ Еду і Лоррейн Уорренам. Вони, в свою чергу, прийшли до висновку, що лялька дійсно одержима демоном, і звернулися до священика за проведенням обряду екзорцизму. Пізніше дослідники забрали ляльку собі і виставили її в своєму музеї в Коннектикуті, США.

Ед і Лоррейн Уоррен Яндекс. Дзен

Лоррейн Уорен і лялька Аннабель Мedialeaks

Аннабель досі зберігається в "Музеї окультизму Уорренів" – іграшка стоїть у вітрині і захищена від будь-яких контактів, поруч встановлена табличка "Увага: відкривати категорично забороняється".

Лялька Аннабель в музеї в США Яндекс. Дзен

Кадр з фільму "Анабель" Яндекс. Дзен

Уоррени також стверджували, що лялька продовжує проявляти паранормальную активність. На образі ляльки Аннабель були створені ряд книг і фільмів жахів.

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