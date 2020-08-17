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Лялька Аннабель "втекла" з музею, в мережі – паніка: що трапилося насправді

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Люди
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У мережі з'явився переполох через містичної ляльки Аннабель

У мережі з'явився переполох через містичної ляльки Аннабель. колаж

У мережі виник переполох через відому героїню фільмів жахів, містичну ляльку Аннабель – багато користувачів вирішили, що іграшка "ожила" і полює за ними.

Причиною послужило інтерв'ю британської актриси Аннабель Волліс, яке надрукувало видання The Hollywood Reporter. Про те, що відбулося насправді і чому виникла така реакція в мережі, пише Мedialeaks (дивіться також відео в кінці новини).

Так, 13 серпня в зарубіжних ЗМІ почали поширювати новину про те, що лялька Аннабель пропала з вітрини музею, де зберігалася довгі роки. На наступний день, 14 серпня, в мережі з'явилося спростування новини про "втечу" іграшки. Виявилося, що в той день вийшло інтерв'ю з британською актрисою Аннабель Волліс, з якого і почалася інтернет-паніка.

У мережі виник ажіотаж через "втечу" ляльки Аннабель з музею

У мережі виник ажіотаж через "втечу" ляльки Аннабель з музею Twitter

"Притримайте моїх довбаних коней, де зараз Аннабель? Втекла? Як жива? Що за фігня!" – реагували користувачі.

Користувачі мережі подумали, що страшна лялька Аннабель "ожила"

Користувачі мережі подумали, що страшна лялька Аннабель "ожила" Twitter

Лялька Аннабель нібито пропала з музею

Лялька Аннабель нібито пропала з музею Twitter

Артистка розповіла журналістам, як брала участь в зйомках фільму "Мумія" з Томом Крузом і часто бігала з ним наввипередки. Пізніше інтерв'ю з Уолліс передрукували китайські ЗМІ, однак вони не впоралися з перекладом тексту з англійської мови. У підсумку в заголовки потрапила фраза "Аннабель втекла". Саме це посіяло паніку серед вразливих користувачів соцмереж.

Актриса Аннабель Уолліс

Актриса Аннабель Уолліс

Незважаючи на те, що новина була спростована в короткі терміни, любителі хоррора продовжили публікувати повідомлення в Twitter.

"Аннабель думає, кого вбити першим, прочитавши про себе все жарти", – відзначали вони.

Любителі фільмів жахів продовжили жарти про Аннабель

Любителі фільмів жахів продовжили жарти про Аннабель Twitter

Любителі фільмів жахів продовжили жартувати про Аннабель

Любителі фільмів жахів продовжили жартувати про Аннабель Twitter

Що відомо про ляльку Аннабель

Аннабель – лялька і персонаж нью-йоркської легенди, в якій розповідається, що іграшка одержима духом її першої власниці. У 1970-х роках американська студентка на ім'я Донна отримала ляльку в подарунок від матері, а та, в свою чергу, купила її в магазині "секонд-хенд". Через деякий час дівчина почала помічати, що іграшка нібито самостійно рухається по дому, відчиняє і зачиняє вікна і двері в кімнаті та "спливає кров'ю". Донна також почала знаходити в своєму будинку записки з проханнями про допомогу.

Лялька Аннабель в сучасних фільмах

Лялька Аннабель в сучасних фільмах FatCatSlim.ru

Після вивчення історії ляльки, Донна зробила висновок, що іграшка одержима духом своєї покійної власниці, 7-річної Аннабель Хіггінс. Вона померла при загадкових обставинах на тому місці, де пізніше побудували будинок, в якому жила Донна.

Як виглядає лялька Аннабель

Як виглядає лялька Аннабель Fandom

Незабаром лялька Аннабель нібито напала на друга Донни, після чого дівчина вирішила віддати іграшку для вигнання духу відомим дослідникам паранормальних явищ Еду і Лоррейн Уорренам. Вони, в свою чергу, прийшли до висновку, що лялька дійсно одержима демоном, і звернулися до священика за проведенням обряду екзорцизму. Пізніше дослідники забрали ляльку собі і виставили її в своєму музеї в Коннектикуті, США.

Ед і Лоррейн Уоррен

Ед і Лоррейн Уоррен Яндекс. Дзен

Лоррейн Уорен і лялька Аннабель

Лоррейн Уорен і лялька Аннабель Мedialeaks

Аннабель досі зберігається в "Музеї окультизму Уорренів" – іграшка стоїть у вітрині і захищена від будь-яких контактів, поруч встановлена табличка "Увага: відкривати категорично забороняється".

Лялька Аннабель в музеї в США

Лялька Аннабель в музеї в США Яндекс. Дзен

Кадр з фільму "Анабель"

Кадр з фільму "Анабель" Яндекс. Дзен

Уоррени також стверджували, що лялька продовжує проявляти паранормальную активність. На образі ляльки Аннабель були створені ряд книг і фільмів жахів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23-річний чеський фотограф Гонзо здійснив свою мрію і став копією ляльки Bratz за допомогою пластичної хірургії.

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