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21 вересня • оновлено в 11:45
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"Лякую за любов!" Найгарячіша пара "Танців з зірками" відповіла на чутки про стосунки

2.3т Читати матеріал російською

Учасник "Танці з зірками" Олександр Прохоров зізнався, що з партнеркою Ганною Різатдіновою проводить більше часу, ніж з близькими.

Він відверто розповів в інтерв'ю Clutch про особисті стосунки з нею, про постійну працю над номерами і бажаннях від проекту.

"Звичайно, встигли і притертися, адже бачимося один з одним частіше, ніж зі своїми близькими і рідними. З Анею шалено комфортно працювати, ми змогли знайти той компроміс і загальні цілі, які допомагають нам рухатися впевненими кроками на проекті. Дуже вдячний Анюті за самовіддачу, завзятість і любов до справи, якою вона зараз займається", – сказав він.

Олександр Прохоров і Ганна Різатдінова - Танці з зірками

Олександр Прохоров і Ганна Різатдінова - Танці з зірками

instagram / tanci1plus1 /

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Прохоров додав, що йому пощастило другий сезон поспіль з партнерками спортсменками, проте зазначив, що в такому випадку парі можливо складніше, ніж іншим. Тому що доводиться перевчати тіло рухатися по-новому.

Олександр Прохоров і Ганна Різатдінова

Олександр Прохоров і Ганна Різатдінова

tanci1plus1 /

"Хочеться, щоб нашу з Анею пару оцінювали не за розтяжку і гнучкість, а за працю і старанність, з якими ми готуємо кожну нашу постановку. Виходячи на паркет, не хочеться показувати, як важко або як незручно робити рух, підтримку. Глядач жадає краси і легкості. і ми над цим працюємо, а це, повірте, нелегко", – додав він.

Варто відзначити, що після виходу пари на паркет в мережі рознеслися припущення, що між ними є щось крім партнерства у танцях і дружби. Такі висновки робилися через теплі слова Ганни та Олександра один одному, але поки найгарячіша пара проекту зберігає мовчання з цього приводу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останньому випуску номер Прохорова і Різатдінової викликав осуд в мережі через надмірну відвертість та інтимність.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Танці з зірками" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Танці з зірками
Особа
Ганна Різатдінова
Місце
Україна
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руденко евгений
руденко евгений
ну, отношения поди хорошие, коль вместе танцуют...
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