"Лякую за любов!" Найгарячіша пара "Танців з зірками" відповіла на чутки про стосунки

Учасник "Танці з зірками" Олександр Прохоров зізнався, що з партнеркою Ганною Різатдіновою проводить більше часу, ніж з близькими.

Він відверто розповів в інтерв'ю Clutch про особисті стосунки з нею, про постійну працю над номерами і бажаннях від проекту.

"Звичайно, встигли і притертися, адже бачимося один з одним частіше, ніж зі своїми близькими і рідними. З Анею шалено комфортно працювати, ми змогли знайти той компроміс і загальні цілі, які допомагають нам рухатися впевненими кроками на проекті. Дуже вдячний Анюті за самовіддачу, завзятість і любов до справи, якою вона зараз займається", – сказав він.

Олександр Прохоров і Ганна Різатдінова - Танці з зірками instagram / tanci1plus1 /

Прохоров додав, що йому пощастило другий сезон поспіль з партнерками спортсменками, проте зазначив, що в такому випадку парі можливо складніше, ніж іншим. Тому що доводиться перевчати тіло рухатися по-новому.

Олександр Прохоров і Ганна Різатдінова tanci1plus1 /

"Хочеться, щоб нашу з Анею пару оцінювали не за розтяжку і гнучкість, а за працю і старанність, з якими ми готуємо кожну нашу постановку. Виходячи на паркет, не хочеться показувати, як важко або як незручно робити рух, підтримку. Глядач жадає краси і легкості. і ми над цим працюємо, а це, повірте, нелегко", – додав він.

Варто відзначити, що після виходу пари на паркет в мережі рознеслися припущення, що між ними є щось крім партнерства у танцях і дружби. Такі висновки робилися через теплі слова Ганни та Олександра один одному, але поки найгарячіша пара проекту зберігає мовчання з цього приводу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останньому випуску номер Прохорова і Різатдінової викликав осуд в мережі через надмірну відвертість та інтимність.

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