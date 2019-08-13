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"Лякаюче схожа на Началову!" Зірка "Універу" вразила мережу новим образом

1.9т Читати матеріал російською

Російська актриса, зірка серіалу "Універ. Нова общага" Анна Хількевич здивувала шанувальників новим образом.

Так, на своїй сторінці в Instagram артиста опублікувала знімок, на якому позувала з незвичайною для себе зачіскою і макіяжем. Такий образ Анна вибрала для святкування дня народження свого чоловіка.

"33 відтінки Ані. В той день блищало все, починаючи від моїх суконь і тіней. Дякую моїм феям", — написала Хількевич.

"Лякаюче схожа на Началову!" Зірка "Універу" вразила мережу новим образом

Анна Хількевич

Фото з Instagram

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Шанувальники акторки зазначили, що на цьому знімку Анна лякаюче нагадує покійну співачку Юлію Началову.

"Лякаюче схожа на Началову!" Зірка "Універу" вразила мережу новим образом

Анна Хількевич і Юлія Началова

Фото з Instagram

"Лякаюче схожа на Началову!" Зірка "Універу" вразила мережу новим образом
"Лякаюче схожа на Началову!" Зірка "Універу" вразила мережу новим образом
"Лякаюче схожа на Началову!" Зірка "Універу" вразила мережу новим образом
"Лякаюче схожа на Началову!" Зірка "Універу" вразила мережу новим образом

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська актриса, зірка серіалу "Універ. Нова общага" Анна Хількевич показала фанатам еротичне фото, на якому вона позувала топлес.

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Особи
Анна Хількевич Юлія Началова
Місце
Росія
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