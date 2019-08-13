"Лякаюче схожа на Началову!" Зірка "Універу" вразила мережу новим образом

Російська актриса, зірка серіалу "Універ. Нова общага" Анна Хількевич здивувала шанувальників новим образом.

Так, на своїй сторінці в Instagram артиста опублікувала знімок, на якому позувала з незвичайною для себе зачіскою і макіяжем. Такий образ Анна вибрала для святкування дня народження свого чоловіка.

"33 відтінки Ані. В той день блищало все, починаючи від моїх суконь і тіней. Дякую моїм феям", — написала Хількевич.

Анна Хількевич Фото з Instagram

Шанувальники акторки зазначили, що на цьому знімку Анна лякаюче нагадує покійну співачку Юлію Началову.

Анна Хількевич і Юлія Началова Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська актриса, зірка серіалу "Універ. Нова общага" Анна Хількевич показала фанатам еротичне фото, на якому вона позувала топлес.

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