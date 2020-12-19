"Краса – це почуватися сексуальною". Аніта Луценко про головну зброю жінок. Інтерв'ю

Obozrevatel Люди 12:00, 19.12.2020

Українська фітнес-тренерка, експертка зі схуднення Аніта Луценко знає, як не лише створити ідеальну фігуру, але й домогтися в житті тих висот, про які дехто тільки мріє.

Знаменитість встигає працювати в телепроєктах, створювати фітнес-марафони, випускати лінію одягу та водночас виховує доньку й знаходить час на чоловіка.

В ексклюзивному матеріалі для OBOZREVATEL Луценко розповіла про особисте життя, про доньку Мію, про майбутнє поповнення в родині, а також поділилась своїми секретами краси.

– Судячи з фото в Instagram, ви зараз перебуваєте в Лос-Анджелесі. Поїхали туди відпочивати? Не боялися летіти за кордон в пандемію коронавіруса? І як зараз полетіти в Америку: що змінилося?

– Я не раз казала про те, що натхнення для роботи, нових проєктів я беру з подорожей і вони мені потрібні як повітря. Це, я б навіть сказала, своєрідна залежність. Цього року я як ніколи потребую поїздок. І коли подруга запросила мене в гості, звичайно ж погодилася. Тут, стосовно коронавірусу, багато захисту і не думаю, що в Україні менше шансів підхопити вірус. 50% всього зачинено, їжа тільки на винос. Але мене більше цікавить природа, а це не залежить від "зачинено-відчинено". Готуємо вдома.

– Що змінилося у вашому житті з приходом пандемії COVID-19? Карантин вам пішов на користь?

– Особливо нічого не змінилося, оскільки вся моя робота – в онлайн-програмі WowBody. Як і у всіх, звісно, похитнулося фінансове становище, але всі здорові й живі – і це головне в сьогоднішній ситуації.

Аніта Луценко під час фотосесії.
Instagram Аніти Луценко

– У вашому графіку багато роботи, проєктів, а снаги на сім'ю вистачає? Як полюбляете проводити час із чоловіком і донькою?

– Найчастіше я працюю вдома, тому немає проблем з браком уваги сім'ї. Дуже любимо їздити на природу втрьох.

– Ви ретельно приховуєте свого чоловіка і навіть зізнавалися, що він уникає публічності. Чому? З чим це пов'язано? І коли все-таки шанувальники Аніти Луценко побачать вашу другу половинку?

– У нещодавньому першому особистому інтерв'ю Маші Єфросиніній якраз багато говорили про це. Щодня багато шанувальників бачать нас разом із чоловіком на вулиці, і саме він робить фото, коли хтось просить сфотографувати.

Аніта Луценко та її чоловік.
Instagram Аніти Луценко

Ще восени цього року ви опублікували пост про зраду. Про кого був текст? Ви стикалися в житті з цим?

– Часто мої пости навіяні просто настроєм або розмовою з подругою, у якої проблеми, або взагалі фільмом/книгою. Це не завжди про мене, це частіше мої роздуми на різні теми, що приходять ззовні. Так, мене зраджували – і прекрасно, оскільки моє життя після розставання стало тільки кращим.

– Чи думали ви з чоловіком про чергове поповнення в родині?

– Так, думали звичайно. Саме між мною і чоловіком. Ми навіть не посвячували в цю тему друзів, дідусів і бабусь, адже це дуже особисте.

– Як ваша донька Мія реагує на те, що її мама відома особистість? Чи не наслідує вона вас? Чи прищеплюєте ви дитині з юних років любов до занять спортом?

– Колись Мія запитала мене, ким я працюю. Я відповіла жартома, що зіркою. Мія каже: "Це ти лягаєш на підлогу розкинувши руки й ноги і лежиш?" Я сказала їй, що приблизно так.

Не думаю, що Мія замислюється про такі речі. Ми не культивуємо в родині мою популярність. Донька займалася зо два місяці балетом, але потім не захотіла одного дня йти, і я не наполягаю. Не вважаю, що вона повинна стати спортсменкою. Ну і для 4,5 років, я думаю, ще зарано.

Аніта Луценко з дочкою.
Instagram Аніти Луценко

Розкажіть, з чого ви починаєте свій ранок як фітнес-тренерка? Як зарядити себе перед продуктивним днем?

– Я ось уже 15 років починаю свій ранок із комплексу Сур'я Намаскар (комплекс вправ в йозі) і всім раджу. У мене на сторінці Instagram є кілька варіантів відео руханки вранці разом зі мною.

– Поділіться, з чого почалася у вас любов до спорту? І як новачкові почати й не кинути тренування?

– У 4 роки мене мама відвела на аеробіку. Відтоді я в спорті. А пораду новачкові дам таку: обрати спорт або активність до душі – танці, фітнес, теніс, батут, волейбол, плавання, ролики. Це має бути те, що повертає вас у дитинство.

Аніта Луценко займається спортом.
Instagram Аніти Луценко

– Назвіть свої секрети краси. Без чого не уявляєте своє життя в догляді за волоссям, шкірою обличчя й тіла?

– Я завжди роблю 5 хвилин гімнастику для обличчя від Керол Маджіо. У догляді за волоссям використовую фіолетовий шампунь для платинового блонда, щоб колір не ставав жовтим.

– Щоб вам хотілося змінити в собі? І як ви ставитеся до пластики? Що для вас жіноча краса?

– До пластики ставлюся спокійно, коли її видно – негативно. Якщо це дає людині впевненість у собі – я не проти того, що люди роблять зі своїм тілом. Вважаю це особистим вибором кожного. Я – нічого не робила. Якщо захочу щось змінити в собі – зміню на наступного дня. Поки що не вдавалася до пластики: експериментую з волоссям і різним лаком для нігтів, одягом, станом.

Жіноча краса – це почуватися сексуальною: гарна косметичка, м'яка білизна, а не поролоновий Push up, немає одягу з кошлатанням у гардеробі, любов до свого тіла, вміння відпочивати й не бути в робочій гонитві. Поруч закоханий чоловік, що відчиняє двері... Жіноча краса – вона в деталях.

Аніта Луценко у фотозйомці.
Instagram Аніти Луценко

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав про те, що Аніта Луценко зізналася, як пережила смерть близької людини від раку.

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

Таран заявив про підготовку Росії до розміщення ядерної зброї в Криму

"Холостячка": стало відомо, хто переміг в шоу

Арахамію помітили в ресторані зі скандальним нардепом. Фото

"Слуга" Камельчук, який заперечував COVID-19, заговорив про шкоду проституції. Відео

Новий "слуга" прийшов у Раду з годинником за $12 тисяч. Фото