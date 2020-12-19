"Краса – це почуватися сексуальною". Аніта Луценко про головну зброю жінок. Інтерв'ю

Українська фітнес-тренерка, експертка зі схуднення Аніта Луценко знає, як не лише створити ідеальну фігуру, але й домогтися в житті тих висот, про які дехто тільки мріє.

Знаменитість встигає працювати в телепроєктах, створювати фітнес-марафони, випускати лінію одягу та водночас виховує доньку й знаходить час на чоловіка.

В ексклюзивному матеріалі для OBOZREVATEL Луценко розповіла про особисте життя, про доньку Мію, про майбутнє поповнення в родині, а також поділилась своїми секретами краси.

– Судячи з фото в Instagram, ви зараз перебуваєте в Лос-Анджелесі. Поїхали туди відпочивати? Не боялися летіти за кордон в пандемію коронавіруса? І як зараз полетіти в Америку: що змінилося?

– Я не раз казала про те, що натхнення для роботи, нових проєктів я беру з подорожей і вони мені потрібні як повітря. Це, я б навіть сказала, своєрідна залежність. Цього року я як ніколи потребую поїздок. І коли подруга запросила мене в гості, звичайно ж погодилася. Тут, стосовно коронавірусу, багато захисту і не думаю, що в Україні менше шансів підхопити вірус. 50% всього зачинено, їжа тільки на винос. Але мене більше цікавить природа, а це не залежить від "зачинено-відчинено". Готуємо вдома.

– Що змінилося у вашому житті з приходом пандемії COVID-19? Карантин вам пішов на користь?

– Особливо нічого не змінилося, оскільки вся моя робота – в онлайн-програмі WowBody. Як і у всіх, звісно, похитнулося фінансове становище, але всі здорові й живі – і це головне в сьогоднішній ситуації.

Аніта Луценко під час фотосесії. Instagram Аніти Луценко

– У вашому графіку багато роботи, проєктів, а снаги на сім'ю вистачає? Як полюбляете проводити час із чоловіком і донькою?

– Найчастіше я працюю вдома, тому немає проблем з браком уваги сім'ї. Дуже любимо їздити на природу втрьох.

– Ви ретельно приховуєте свого чоловіка і навіть зізнавалися, що він уникає публічності. Чому? З чим це пов'язано? І коли все-таки шанувальники Аніти Луценко побачать вашу другу половинку?

– У нещодавньому першому особистому інтерв'ю Маші Єфросиніній якраз багато говорили про це. Щодня багато шанувальників бачать нас разом із чоловіком на вулиці, і саме він робить фото, коли хтось просить сфотографувати.

Аніта Луценко та її чоловік. Instagram Аніти Луценко

– Ще восени цього року ви опублікували пост про зраду. Про кого був текст? Ви стикалися в житті з цим?

– Часто мої пости навіяні просто настроєм або розмовою з подругою, у якої проблеми, або взагалі фільмом/книгою. Це не завжди про мене, це частіше мої роздуми на різні теми, що приходять ззовні. Так, мене зраджували – і прекрасно, оскільки моє життя після розставання стало тільки кращим.

– Чи думали ви з чоловіком про чергове поповнення в родині?

– Так, думали звичайно. Саме між мною і чоловіком. Ми навіть не посвячували в цю тему друзів, дідусів і бабусь, адже це дуже особисте.

– Як ваша донька Мія реагує на те, що її мама – відома особистість? Чи не наслідує вона вас? Чи прищеплюєте ви дитині з юних років любов до занять спортом?

– Колись Мія запитала мене, ким я працюю. Я відповіла жартома, що зіркою. Мія каже: "Це ти лягаєш на підлогу розкинувши руки й ноги і лежиш?" Я сказала їй, що приблизно так.

Не думаю, що Мія замислюється про такі речі. Ми не культивуємо в родині мою популярність. Донька займалася зо два місяці балетом, але потім не захотіла одного дня йти, і я не наполягаю. Не вважаю, що вона повинна стати спортсменкою. Ну і для 4,5 років, я думаю, ще зарано.

Аніта Луценко з дочкою. Instagram Аніти Луценко

– Розкажіть, з чого ви починаєте свій ранок як фітнес-тренерка? Як зарядити себе перед продуктивним днем?

– Я ось уже 15 років починаю свій ранок із комплексу Сур'я Намаскар (комплекс вправ в йозі) і всім раджу. У мене на сторінці Instagram є кілька варіантів відео руханки вранці разом зі мною.

– Поділіться, з чого почалася у вас любов до спорту? І як новачкові почати й не кинути тренування?

– У 4 роки мене мама відвела на аеробіку. Відтоді я в спорті. А пораду новачкові дам таку: обрати спорт або активність до душі – танці, фітнес, теніс, батут, волейбол, плавання, ролики. Це має бути те, що повертає вас у дитинство.

Аніта Луценко займається спортом. Instagram Аніти Луценко

– Назвіть свої секрети краси. Без чого не уявляєте своє життя в догляді за волоссям, шкірою обличчя й тіла?

– Я завжди роблю 5 хвилин гімнастику для обличчя від Керол Маджіо. У догляді за волоссям використовую фіолетовий шампунь для платинового блонда, щоб колір не ставав жовтим.

– Щоб вам хотілося змінити в собі? І як ви ставитеся до пластики? Що для вас – жіноча краса?

– До пластики ставлюся спокійно, коли її видно – негативно. Якщо це дає людині впевненість у собі – я не проти того, що люди роблять зі своїм тілом. Вважаю це особистим вибором кожного. Я – нічого не робила. Якщо захочу щось змінити в собі – зміню на наступного дня. Поки що не вдавалася до пластики: експериментую з волоссям і різним лаком для нігтів, одягом, станом.

Жіноча краса – це почуватися сексуальною: гарна косметичка, м'яка білизна, а не поролоновий Push up, немає одягу з кошлатанням у гардеробі, любов до свого тіла, вміння відпочивати й не бути в робочій гонитві. Поруч закоханий чоловік, що відчиняє двері... Жіноча краса – вона в деталях.

Аніта Луценко у фотозйомці. Instagram Аніти Луценко

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав про те, що Аніта Луценко зізналася, як пережила смерть близької людини від раку.