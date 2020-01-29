"Лушпиння": Ірина Отієва на тлі скандалів зробила заяву

Російська джазова співачка Ірина Отієва після скандалу з журналістами шоу Андрія Малахова розповіла про значну справу її життя.

У своєму Instagram-акаунті вона зробила зізнання про музику, подякувала за підтримку і зазначила, що все інше для неї не має ніякого значення.

"Друзі, моє життя - це Музика! Все інше для мене лушпиння! Все, що могла - я зробила. Моє головне надбання - те, що я працювала на одній сцені зі Стіві Уандером, Рей Чарльзом, Бі Бі Кінгом, і ще з багатьма музикантами. Дякую за вашу увагу до мене! лише Музика все визначає! " – заявила Отиева.

Як повідомлялося раніше, джазова і естрадна співачка Ірина Отієва заявила, що журналісти програми Андрія Малахова обманом записали з нею інтерв'ю.

Також співачка пояснила, чому образилася на інших зірок російської естради – Лоліту і Олександра Сєрова.

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