Луплять п'яних мужиків: Шнуров привітав бой-баб Росії

Скандальний російський музикант, лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров написав новий вірш, приурочивши його до Міжнародного жіночого дня, який святкується 8 березня.

Своєрідне привітання музикант опублікував на своїй сторінці в Instagram. Він супроводив пост ілюстрацією з жінкою в халаті з качалкою в руках, біля ніг якої лежить чоловік без свідомості .

Вірш Шнурова розповідає про традиційний російський образ "бой-баби", яка піднімає руку на чоловіка нібито "з виховною метою".

Сергій Шнуров Politeka

Далі наводимо вірш, оприлюднений лідером "Ленінграда", мовою оригіналу:

О домашнем, так сказать, насилии.

Здесь расклад по-прежнему таков;

Хоть кого спроси, но в сказочной России,

Чаще бабы лупят мужиков.

Мне надысь пришлось заехать к Кольше,

Он избит по пьянке был женой,

Потому живут здесь бабы дольше,

Что мужик лежит котлетой отбивной.

Кольша не похож на джентльмена,

Он худой, а в его бабе центнер веса.

Отмудохала она его отменно,

Как Парис при Трое Ахиллеса.

А скорей, как Голиаф Давида.

Пропаганду развела потом и хай,

На весь двор орет теперь, для вида,-

С корешами больше не бухай.

И поэтому, хоть пол у баб и слабый,

Но не слаб кулак, суровы лица.

С праздником поздравь её Бой Бабы,

Чтобы не валяться по больницам.

Нагадаємо, нещодавно Шнуров висміяв злиденну Росію в новому вірші.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні знову заговорили про скасування 8 Березня — свято втратило первинний сенс у вигляді боротьби за права жінок.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.