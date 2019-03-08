Луплять п'яних мужиків: Шнуров привітав бой-баб Росії

Скандальний російський музикант, лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров написав новий вірш, приурочивши його до Міжнародного жіночого дня, який святкується 8 березня.
Своєрідне привітання музикант опублікував на своїй сторінці в Instagram. Він супроводив пост ілюстрацією з жінкою в халаті з качалкою в руках, біля ніг якої лежить чоловік без свідомості .
Вірш Шнурова розповідає про традиційний російський образ "бой-баби", яка піднімає руку на чоловіка нібито "з виховною метою".
Сергій Шнуров
Politeka
Далі наводимо вірш, оприлюднений лідером "Ленінграда", мовою оригіналу:
О домашнем, так сказать, насилии.
Здесь расклад по-прежнему таков;
Хоть кого спроси, но в сказочной России,
Чаще бабы лупят мужиков.
Мне надысь пришлось заехать к Кольше,
Он избит по пьянке был женой,
Потому живут здесь бабы дольше,
Что мужик лежит котлетой отбивной.
Кольша не похож на джентльмена,
Он худой, а в его бабе центнер веса.
Отмудохала она его отменно,
Как Парис при Трое Ахиллеса.
А скорей, как Голиаф Давида.
Пропаганду развела потом и хай,
На весь двор орет теперь, для вида,-
С корешами больше не бухай.
И поэтому, хоть пол у баб и слабый,
Но не слаб кулак, суровы лица.
С праздником поздравь её Бой Бабы,
Чтобы не валяться по больницам.
Про домашньому, так би мовити, насильство. Тут розклад і раніше такий; Хоч кого запитай, але в казковій Росії, Найчастіше баби луплять мужиків. Мені надись довелося заїхати до Кольше, Він побитий по п'янці був дружиною, Тому живуть тут баби довше, Що мужик лежить котлетою відбивною. Кольша не схожий на джентельмена, Він худий, а в його бабі центнер ваги. Отмудохала вона його чудово, Як Паріс при Троє Ахіллеса. А скоріше, як Голіаф Давида. Пропаганду розвела потім і хай, На весь двір кричить тепер, про людське око, - З корешами більше не бухай. І тому, хоч пів у баб і слабкий, Але не слабкий кулак, суворі обличчя. Зі святом привітай її Бій Баби, Щоб не валятися по лікарнях.
Нагадаємо, нещодавно Шнуров висміяв злиденну Росію в новому вірші.
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