Романи відомих політиків поза шлюбом: Саакашвілі, Олланд, Саркозі та інші

Франсуа Олланд, принц Чарльз, Михайло Саакашвілі – всіх цих чоловіків об'єднує, крім політики, ще одне: адюльтер, тобто, стосунки поза шлюбом.

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Експрезидент Франції Франсуа Олланд ще на початку своєї політичної кар'єри, у 1970-х, вступив в цивільний шлюб з Сеголен Руаяль та прожив з нею більше 30-ти років, подружжя народили чотирьох дітей. Але у 2007 році Руаяль викрила чоловіка у зраді та пішла від нього.

Однак, це жодним чином не вплинуло на рішення Олланда залишитися зі своєю новою "фавориткою" – журналісткою Валері Тріервейлер. З нею він прожив ще сім років, до 2014 року.

У січні 2014 року журналісти помітили моторолер Олланда біля квартири актриси Жюлі Гайє. Тоді роман між президентом та актрисою назвали "помилкою", але вже за півроку стало ясно, що вони продовжують зустрічатися. Для того, щоб бути разом з Гайє, Олланд розлучився зі своєю дружиною Тріервейлер. До речі, дружина експрезидента непогано "заробила" на мемуарах "Дякую за момент" – книга стала бестселером і збагатила ексдружину президента на два мільйони євро. Але роману Олланда і Гайе це ніяк не зашкодило.

Ця історія кохання для шанувальників королівської сім'ї зворушлива та ненависна одночасно. Уся справа в тому, що Каміллу Паркер Боулз принц Чарльз зустрів, ще неодруженим наприкінці 1970-х років. Роман між розлученою жінкою та принцем тривав три роки, поки Чарльз не заявив своєї матері, королеві Єлизаветі II, що одружуватися він буде тільки з нею. Однак, королева була проти цього і в 1981 принц одружився на Діані Спенсер, яка народила йому двох синів.

Але принц Чарльз був зрадливим чоловіком, вже за два роки шлюбу знову став зустрічатися з Паркер Боулз, з 1992 року почав жити з нею разом. Загибель принцеси Діани розгнівала людей та надовго відклала можливе весілля.

Однак, 9 квітня 2005 року принц Чарльз одружився вдруге на Паркер Боулз, весілля було в цивільному порядку, особливо не висвітлювалося в ЗМІ та було закритим.

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі – відомий ловелас. У політика було два шлюби, а преса приписувала йому інтрижки та романи з безліччю французьких (і не тільки) красунь. 17 жовтня 2007 року Саркозі розлучився зі своєю другою дружиною Сесілією Мартен, з якої був в шлюбі 11 років.

Восени того ж року він, як повідомляє офіційна версія, познайомився з французькою актрисою та співачкою Карлою Бруні. Однак, преса повідомляла, що Бруні помітили в компанії Саркозі на півроку раніше і вона стала "останньою краплею". 8 січня 2008 року Саркозі відкрито повідомив про їхні стосунки, а також натякнув, що незабаром аони одружаться. Весілля відбулося 2 лютого 2008 року в Єлисейському палаці, а у 2011 році Карла Бруні народила дочку Джулію.

Як відомо, експрезидент Грузії та глава Нацради реформ Михайло Саакашвілі вже більше 25-ти років одружений на громадянці Нідерландів Сандрі Руфолс, з якої разом виховав двох синів – Едуарда 1995 року, і Ніколоза 2005 року народження.

Нещодавно у ЗМІ з'явилися підозри, що Саакашвілі пов'язують романтичні стосунки з депутатом від партії "Слуга народу" Єлизаветою Ясько. ЗМІ в червні 2020 року знайшли фото, де Саакашвілі був зображений поруч з Ясько в колі друзів та в його будинку. Крім того, щоб приховати особисте життя від сторонніх очей, політик добудував високий паркан на ділянці. 13 жовтня 2020 року Ясько брала участь в онлайн-засіданні Постійного комітету ПАРЄ, але питання задавала, перебуваючи в кабінеті Саакашвілі та в його кріслі.

Крім того, чутки про роман підтвердили у фракції, зазначивши, що Саакашвілі "має пристрасть до молоденьких українкам".

У 1994 році президенту, який майже 20 років був одружений, вирішили знайти особистого лікаря. Ним стала Ірина Абельская, тому що у Адміністрації президента вирішили, що це має бути незаміжня жінка близько 30-ти років, яка має дитину. За цими параметрами Абельська підійшла ідеально.

З 1995 року Абельская всюди супроводжує Лукашенко. Крім того, її начальник – керуючий справами Лукашенко Іван Тітенков згадував, що передавав через Абельську прохання президенту. Крім того, під час офіційного візиту Лукашенко до Франції, в порушення всіх дипломатичних канонів, президент велів виселити з сусідніх апартаментів міністра закордонних справ Білорусі та заселити туди Ірину. Крім того, деякі ЗМІ вважають, що молодший син президента – Микола, насправді від Абельської.