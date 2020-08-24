Лукашенко екіпірував сина "до зубів" і дав автомат: кадри викликали ажіотаж в мережі

У мережі показали відео, на яких Олександр Лукашенко з 15-річним сином Миколою прибувають в резиденцію президента Білорусі з автоматами і в бронежилетах на вертольоті.

Кадри викликали ажіотаж у соціальних мережах – користувачі висміяли білоруського президента і почали створювати меми з цього приводу. Ролик опублікували Telegram-канали NEXTA, Belamova і "Пул Первого" (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Коля Лукашенко у військовій екіпіровці Скріншот відео

Так, на відео видно, як Лукашенко-старший оглядає ситуацію навколо своєї резиденції з вертольота. На задньому фоні видно його неповнолітнього сина, який поправляє військове спорядження і потім виходить з кадру.

Син Лукашенка у військовій екіпіровці викликав ажіотаж в мережі Скріншот відео

Пізніше також показали фото з Миколою Лукашенком в бронежилеті за круглим столом у приймальні батька.

Коля Лукашенко в бронежилеті NEXTA

У соціальній мережі Twitter користувачі висміяли Олександра і Миколи Лукашенків, підкресливши, що витівку білоруського президента складно назвати адекватною.

Білоруський президент і його син стали героями мемів в соціальних мережах:

Колю Лукашенка порівняли з сином Яни Рудковської Twitter

Колю Лукашенка висміяли в мережі Twitter

Лукашенко з сином Колею стали героями мемів Twitter

У мережі створюють меми про Лукашенка і його сина Twitter

Лукашенка разом із сином висміяли в мережі Telegram-канал "Пул Першого"

Також багато користувачів були обурені, що 15-річний підліток тримає в руках автомат.

Twitter

Twitter

Twitter

Twitter

Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 15-річний син білоруського президента Олександра Лукашенка Микола з'явився на провладному мітингу в Мінську. Його зовнішній вигляд розкритикували в мережі, порівнявши хлопця з охоронцем.