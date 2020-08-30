Лукашенкові – 66: які жінки оточували його за роки президентства

Олександр Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, в неділю, 30 серпня відзначає свій день народження. Йому виповнилося 66 років.

Особисте життя "білоруського диктатора" – предмет активних обговорень публіки. За більш, ніж чверть століття свого правління, він оточував себе різними жінками: від манекенниць і телеведучих, до лікарок і політикинь. OBOZREVATEL розповідає, що відомо про пасій Лукашенко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Молодший на 43 роки: роман з моделлю і головною красунею Білорусі

Лукашенко і Марія Василевич UDF.BY

Про романи Олександра Лукашенка з головними красунями Білорусі ходять легенди. Багато ЗМІ повідомляють, що в даний час він зустрічається з 23-річною власницею титулу "Міс Білорусь" Марією Василевич, яка молодша за нього на 43 роки. Дівчина часто супроводжує Лукашенко на офіційних заходах, що тільки підігріває чутки.

Пасія Лукашенко Марія Василевич Instagram Марії Василевич

Про те, що відомо про Марію Василевич та як вона закрутила роман з президентом Білорусі – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

З ким зустрічався Лукашенко до Василевич

У 2014 році в мережі з'явилися чутки про роман Лукашенко зі співробітницею білоруського МЗС Дариною Шманай. Вона супроводжувала його на офіційних заходах більше трьох років, однак свої відносини з президентом не коментувала. На момент їх можливого зв'язку Дарині було 20 років.

Протеже Лукашенко Дарина Шманай Вконтакте Дар'ї Шманай

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При цьому сам Олександр Лукашенко одного разу натякнув на те, що зв'язок між ними все-таки був. Так, в інтерв'ю Ксенії Собчак для телеканалу "Дождь" Лукашенко сам проговорився про їхній зв'язок:

"Що стосується Дашки, про яку ось йшлося, так я її вже 2 роки знаю, познайомилися, коли їй було 18. Вона працює, дуже пристойна дівчина! Якби у мене така була дівчина, ну слухай, це... це хоч греблю гати" .

Коли журналістка поцікавилася, чи не планує Лукашенко розлучатися зі своєю законною дружиною Галиною, він відповів, що такої розмови ніхто ніколи не заводив, "в тому числі Даша, про яку ви говорите, не заводила цієї розмови".

Лукашенко і Шманай на хокейному матчі Скріншот відео (YouTube)

Роман з особистим лікарем: хто подарував Лукашенко улюбленого сина

Олександр Лукашенко мав тривалі стосунки зі своїм особистим лікарем Іриною Абельською. За деякими даними, їх інтимний зв'язок тривав понад 10 років. Абельська також вважається матір'ю улюбленого сина Лукашенка Миколи (народився в 2004 році), хоча сама вона ніяк не коментує ці дані. У мережі також неможливо знайти жодної спільної фотографії Колі Лукашенко з матір'ю.

Читайте докладніше про Ірину Абельську в матеріалі OBOZREVATEL.

Зараз вона є головною лікаркою в лікарні Управління справами президента. На час знайомства з президентом вона була ендокринологинею в 9-й республіканській клінічній лікарні. На той момент їй було 29 років.

Ірина Абельська і Олександр Лукашенко колаж

У 2001 році фаворитка Лукашенко стала головною лікаркою в лікарні Управління справами президента, а її мати, Людмила Постоялко, тоді була призначена міністеркою охорони здоров'я.

Що відомо про офіційну дружину Лукашенко

Незважаючи на те, що про молодих коханок Лукашенко ходять цілі легенди, президент Білорусі вже майже 40 років перебуває в офіційному шлюбі. Його дружині – Галині Родіонівні Лукашенко (в дівоцтві Желнерович. – Ред.) – 65 років. У пари є двоє дорослих синів – Віктор (1975 р.) і Дмитро (1980 р.).

За даними білоруських ЗМІ, Лукашенко і Желнерович вже багато років не живуть разом, проте офіційно їхній шлюб не був розірваний. Вони одружилися в 1975 році, коли молодятам було по 19 років.

Галина Желнерович, законна дружина Олександра Лукашенка Комсомольська правда

До 1994 року вони жили в селі Рижковичі. Галина працювала вихователькою в дитячому садку. Коли Лукашенко став президентом Білорусі і переїхав до Мінська, вона відмовилася їхати за ним. На питання, чому живе окремо від чоловіка, говорила: "Я сама вибрала таке життя". Чоловіка на заходах не супроводжує і бачиться з ним вкрай рідко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко змінив дату свого народження. Так, у відкритих джерелах в мережі (зокрема, в білоруській, українській і російській версіях "Вікіпедії") вказана дата народження 30 серпня, проте на офіційному сайті президента Білорусі його днем народження вказане 31 серпня.