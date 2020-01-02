Лорак здивувала величезними грудьми: як змінилася українська зірка в РФ

Українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе і працює в Москві, опублікувала відео зі своєю дочкою. На ньому вона вітає шанувальників з Новим роком.

Користувачі мережі звернули увагу на груди артистки, які та продемонструвала надівши сукню з глибоким декольте. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як змінилася артистка після переїзду в РФ.

У жовтні 2013 року Ані Лорак презентувала концертне шоу "Кароліна". Пізніше співачка вирушила в концертний тур по містах України і Росії. У 2014 році вона стала одним з тренерів в шоу "Голос країни".

Viva

Після анексії Криму Лорак продовжила виступати в Росії, чим викликала негативну реакцію в українських слухачів.

Viva

Viva

Після цього Лорак все частіше почала відвідувати Росію, а незабаром переїхала в Москву. У 2015 році вона тричі визнана "Кращою співачкою року" (Премія МУЗ-ТВ, Премія RU.TV, Fashion People Awards).

Viva

Viva

Viva

Viva

Після переїзду артистку часто почали звинувачувати в зловживанні пластичними операціями.

instagram.com/anilorak

Крім того, шанувальники артистки постійно "ловлять" її на використанні фотошопу.

instagram.com/anilorak

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Лорак запідозрили у другій вагітності. Шанувальники побачили на її знімках живіт і почали активно обговорювати цю тему.

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