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11 жовтня • оновлено в 13:15
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"Вона вагітна": Лорак здивувала мережу формами

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Скандальну українську співачку Ані Лорак, яка переїхала в Росію, запідозрили у другій вагітності.

Так, на своїй сторінці у соціальній мережі Insragram артистка опублікувала відео на якому її шанувальники помітили зміни в її зовнішньому вигляді.

"Вона вагітна": Лорак здивувала мережу формами

instagram.com/anilorak

Новини
Лорак запідозрили у вагітності: з'явилося "викривальне" відео

"Раніше пісні були кращі", "Обличчя, як надуте, живого місця немає, як російська матрьошка", "Блін, а що з нею? Опухла", "Вона вагітна", пишуть у мережі.

"Вона вагітна": Лорак здивувала мережу формами
"Вона вагітна": Лорак здивувала мережу формами
"Вона вагітна": Лорак здивувала мережу формами
"Вона вагітна": Лорак здивувала мережу формами

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Ані Лорак
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