"Вона вагітна": Лорак здивувала мережу формами

Скандальну українську співачку Ані Лорак, яка переїхала в Росію, запідозрили у другій вагітності.
Так, на своїй сторінці у соціальній мережі Insragram артистка опублікувала відео на якому її шанувальники помітили зміни в її зовнішньому вигляді.
instagram.com/anilorak
"Раніше пісні були кращі", "Обличчя, як надуте, живого місця немає, як російська матрьошка", "Блін, а що з нею? Опухла", "Вона вагітна", – пишуть у мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Ані Лорак розлучилася з чоловіком Муратом Налчаджиоглу, з яким прожила майже 10 років у шлюбі.
Причиною розриву стосунків стала зрада Мурата, яка потрапила на відео, з молодою моделлю Яною Бєляєвою.
Інформація про те, що співачка вирішила розлучитися, з'явилася у жовтні 2018 року.
Позов до суду був поданий 4 грудня 2018 року, а перше засідання відбулося 24 грудня.
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