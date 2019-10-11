"Вона вагітна": Лорак здивувала мережу формами

Скандальну українську співачку Ані Лорак, яка переїхала в Росію, запідозрили у другій вагітності.

Так, на своїй сторінці у соціальній мережі Insragram артистка опублікувала відео на якому її шанувальники помітили зміни в її зовнішньому вигляді.

instagram.com/anilorak

"Раніше пісні були кращі", "Обличчя, як надуте, живого місця немає, як російська матрьошка", "Блін, а що з нею? Опухла", "Вона вагітна", – пишуть у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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