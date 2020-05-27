Лорак завдала удару по колишньому чоловікові: відібрала бізнес у Росії

Анна Міхно люди 14:13, 27.05.2020 Оновлено: 14:15, 27.05.2020

Українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе й працює в Росії, позбавила колишнього чоловіка Мурата Налчаджиоглу частки в компанії, зареєстрованої в РФ.

Про це пише Telegram-канал Mash.

Мурат Налчаджиоглу та Ані Лорак
cosmo.ru

Так, повідомляється, що після розлучення Мурата й Ані в 2019 році чоловікові належала половина прибутку компанії "Ані Лорак Продакшн", через яку проходять гроші за концерти артистки.

Однак тепер Лорак оформила в Росії статус індивідуального підприємця й повністю переоформила на себе компанію.

Мурат Налчаджиоглу та Ані Лорак з дочкою Софією
kp.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Коментувати
Шоу люди

Дивіться також

Піонтковський назвав Єрмака "агентом Кремля" й розсекретив псевдонім

"Викинув би з вагона!" У Києві пара роздяглася в метро і зняла свої ігри. Відео 18+

Україна різко звернулася до Росії в ООН через загибель українського військового

"Досить годувати звіра!" У США анонсували нові санкції проти "Північного потоку-2"

В Україні будуть міняти рейки на "європейські": в Раді озвучили деталі