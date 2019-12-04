"Це відповідь чоловікові": напівгола Лорак засвітилася в новому кліпі

Українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе і працює в Москві, презентувала новий кліп на пісню "Мы нарушаем". Так, в ньому артистка з'явилася в декількох образах і навіть засвітилася оголеною.

Відео розмістили на офіційному Youtube-каналі співачки. Також, багато хто зазначив, що Лорак з'явилася в кліпі у відвертих образах на зло колишньому чоловіку Мурату Налчаджиоглу.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

"Мені не сподобався ні кліп, ні пісня. Пісня ні про що. Кліп про те, як йде дівчина, виблискуючи попкою і ц*цьками, перед дорогим авто... Дешево все це виглядає... Без сенсу... Бажаю Кароліні творчих успіхів", "До чого Кароліна скотилася. Пісні всі занудні, і кліп ні про що, скоро зовсім гола буде зніматися. А раніше вона мені дуже подобалася. Шкода", "Ані сексі. Звичайно зрозуміло, що це присвята Глібу", "Ну можливо кліп не несе ніякого сенсу, але він присвячений офігенній фігурі Лорак, мені аж погано було. Також це відповідь чоловікові, подивися, що ти втратив", - пишуть в мережі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українська співачка Ані Лорак збентежила новими фото. На них шанувальники вже насилу впізнають співачку.

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