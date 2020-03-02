Лорак засвітилася в компанії учасника Євробачення-2020: яку країну підтримала співачка

Українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе і працює в Москві, поділилася фотографією зі співаком Уку Сувісте, який представлятиме Естонію на Євробаченні-2020.
Так, знімок артистка опублікувала на особистій сторінці в Instagran.
Ані Лорак
Instagram @anilorak
На фотографії Ані сфотографована поруч з Уку. Примітно, що хлопець був учасником проекту "Голос" у команді Лорак.
"Як же я рада, що учасник з моєї команди в проекті "Голос" – Уку Сувісте – став переможцем естонського національного відбору і представлятиме свою країну на конкурсі "Євробачення-2020" у Роттердамі! Від щирого серця бажаю перемоги! Представляючи Україну в 2008 році і здобувши срібло, особливо розумію, як відповідально бути голосом своєї країни!", – написала під знімком співачка.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 22 лютого під час Національного відбору був названий представник України на Євробаченні-2020 – група Go_A, яка виконає композицію "Соловей".
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