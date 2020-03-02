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2 березня • оновлено в 15:59
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Лорак засвітилася в компанії учасника Євробачення-2020: яку країну підтримала співачка

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Українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе і працює в Москві, поділилася фотографією зі співаком Уку Сувісте, який представлятиме Естонію на Євробаченні-2020.

Так, знімок артистка опублікувала на особистій сторінці в Instagran.

Ані Лорак

Ані Лорак

Instagram @anilorak

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На фотографії Ані сфотографована поруч з Уку. Примітно, що хлопець був учасником проекту "Голос" у команді Лорак.

"Як же я рада, що учасник з моєї команди в проекті "Голос"Уку Сувістестав переможцем естонського національного відбору і представлятиме свою країну на конкурсі "Євробачення-2020" у Роттердамі! Від щирого серця бажаю перемоги! Представляючи Україну в 2008 році і здобувши срібло, особливо розумію, як відповідально бути голосом своєї країни!",написала під знімком співачка.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 22 лютого під час Національного відбору був названий представник України на Євробаченні-2020 – група Go_A, яка виконає композицію "Соловей".

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Читайте всі новини по темі "Євробачення-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Анна Міхно
Тема
Євробачення-2020
Особа
Ані Лорак
Місце
Україна
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