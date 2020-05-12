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12 травня • оновлено в 23:11
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Лорак засвітила пишні груди на фото

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Українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе і працює в Москві, показала кілька знімків, на яких вона позувала в сукні з глибоким декольте.

Фото артистка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Лорак засвітила пишні груди на фото

instagram.com/anilorak

Лорак засвітила пишні груди на фото

instagram.com/anilorak

Лорак засвітила пишні груди на фото

instagram.com/anilorak

💋

Публікація від АНІ ЛОРАК (@anilorak)

"Розкішна", "Неймовірна", "Діва", "Яка красуня", "Дуже красива", "Ідеальна", "Супер!","Кароліна, це неймовірно! Ви така красива і талановита", - коментують фото в мережі.

Лорак засвітила пишні груди на фото
Лорак засвітила пишні груди на фото
Лорак засвітила пишні груди на фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ані Лорак поділилася фото з Сергієм Лазарєвим та привітала артиста з днем народження.

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Автор
Марія Дідик
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Dell Alex
Dell Alex
Так а где "роскошная" грудь, обозовцы? )))) Или у вас гормоны еще не отыграли и для вас любая грудь - предел мечтаний? ))
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